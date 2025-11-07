Detenen membres de l'organització veneçolana «Tren de Aragua» a Barcelona i Girona

La Policia nacional espanyola ha detingut a l'Estat tretze persones que presumptament conformaven una cèl·lula de l'organització veneçolana "Tren de Aragua". Les detencions s'han fet a Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), La Corunya (1) i València (1). A més, s'han fet cinc escorcolls a Barcelona (2), Madrid (1), La Corunya (1) i Girona (1), on s'han intervingut drogues sintètiques, cocaïna i una plantació de marihuana interior. També s'han desarticulat dos laboratoris de la substància coneguda com a tusi, molt habitual en el desenvolupament criminal d'aquesta organització.
L'operació respon a la segona fase de l'operació Interciti, feta a mitjans de març de 2024, quan es va detenir a Barcelona el germà del líder de l'organització a escala mundial, conegut com a Nen Guerrer. Se'l va arrestar a través d'una ordre internacional de detenció en vigor interposada per les autoritats veneçolanes per la seva presumpta participació en delictes de terrorisme, tràfic d'éssers humans, tràfic d'armes, extorsió, blanqueig de capitals i associació per a delinquir.
Després de localitzar-lo i detenir-lo, els investigadors es van centrar a determinar si l'arrestat, que s'havia instal·lat a Espanya, intentava implantar i expandir la seva estructura a Espanya, amb l'objectiu d'operar com ho fa en els països d'origen. Gràcies a la investigació, els agents van detectar un entramat de persones, ubicades en diferents punts del territori estatal, que conformaven una organització criminal que es finançava, principalment, pel tràfic de drogues, especialment tusi i cocaïna.
La cèl·lula tenia una distribució jerarquitzada en la qual el líder comptava amb un lloctinent amb què dirigia les dues subestructures que portaven a terme l'activitat il·lícita a escala estatal. Els arrestats es dedicaven a fabricar el tusi als seus domicilis i després el distribuïen per finançar-se, però també s'encarregaven de traficar amb cocaïna que emmagatzemaven prèviament.
Els investigadors continuen la investigació per detectar altres membres de l'entramat, analitzant tots els efectes intervinguts en els escorcolls i, molt especialment, les ramificacions internacionals de la banda.
La Policia Nacional ha comptat amb la col·laboració de la Policia Nacional de Colòmbia i el projecte Ameripol-El Pacte 2.0 de la Unió Europea. I la investigació es troba sota la direcció del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, qui ha decretat l'ingrés a presó dels detinguts.