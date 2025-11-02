Detingut un botiguer per vendre cocaïna en un comerç de llaminadures a Horta-Guinardó

Els Mossos d’Esquadra han detingut el responsable d’una botiga de llaminadures al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona per vendre droga a adults, a la vegada que oferia dolços als infants. La detenció de l’home, de 52 anys, es va produir aquest dijous a les 16.45 hores, segons han informat aquest diumenge fonts de la policia catalana a través d'una publicació a X.
El cos policial va intervenir deu embolcalls de cocaïna amagats al negoci, alguns d’ells entre els gelats, i 2.550 euros en efectiu. El comerç està situat a prop de tres escoles de la zona i generava inseguretat al barri. El detingut, que no tenia antecedents, va passar aquest dissabte a disposició judicial.
El pla contra la multireincidència
D'altra banda, continuen preocupant les multireincidències a Barcelona. Així es mostrava als resultats del pla Kanpai dels Mossos per combatre la multireincidència amb un total de 432 detinguts en els seus primers sis mesos d'aplicació. Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de la Regió Metropolitana de Barcelona, va assegurar que els arrestats acumulen una mitjana de vuit antecedents cadascun. La pressió policial ha reduït un 8% els fets relacionats amb la multireincidència a Barcelona i un 13% els comesos al metro.
La multireincidència és un dels reptes més persistents per a la seguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona. La reiteració constant de delictes, especialment furts i robatoris, genera una percepció creixent d’inseguretat que afecta comerços, transport públic, zones d’afluència i punts turístics.