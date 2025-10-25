Els Mossos desarticulen dos grups criminals vinculats al clan Vracarci

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han participat en la desarticulació de dues organitzacions criminals vinculades al grup Vracarci dedicades al tràfic de cocaïna i a cometre assassinats.
Els Mossos han format part de l'operació, liderada per les autoritats sèrbies i coordinada per l'Europol, juntament amb la Policia Nacional. En total, s'han detingut 13 persones, dues d'elles a Espanya (Barcelona i València), deu a Sèrbia i un a Dubai. L'Àrea Central de Crim organitzat dels Mossos va liderar la fase d'explotació de la investigació feta a Barcelona i va participar en els escorcolls de Sèrbia i València, enviant efectius als dos llocs.
En total, els diversos cossos policials de l'operació han fet 22 escorcolls a Sèrbia, en els quals s’han intervingut més de 300.000 euros en efectiu, rellotges i vehicles d’alta gamma i telèfons encriptats.
Els membres d’una de les organitzacions són sospitosos d'haver comès els delictes d’organització criminal, un assassinat l’any 2018 i tres intents d’assassinat l’any 2020 a membres d’altres bandes, així com tres delictes per atacar amb artefactes explosius locals de restauració i un rentador de vehicles a Sèrbia. Així mateix, se’ls atribueix la introducció de tones de cocaïna a Europa.
Els membres del segon grup són sospitosos de pertinença a organització criminal i de l’assassinat d'un altre home l’any 2020, així com d'implicació en el tràfic internacional de cocaïna a gran escala.
Les autoritats judicials sèrbies han presentat càrrecs contra 28 individus, tots ells vinculats al grup Vračarci. Part dels sospitosos ja estaven en presó preventiva, mentre que n'hi ha que encara estan fugits i se'ls busca intensament.