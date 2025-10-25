La Vall de Camprodon protesta contra el projecte de telecabina a Vallter

Unes 200 persones de la Vall de Camprodon i de la Catalunya del Nord s'ha concentrat aquest dissabte per demostrar el seu rebuig al projecte de reformulació de Vallter que ha impulsat la Generalitat. La iniciativa, actualment en fase de redacció, suposaria la construcció d'un telecabina que connectaria la zona de Setcases amb la cota 2.535 de l'estació de Vallter, que es convertiria en l'únic accés al parc i en retiraria els cotxes.
La Plataforma Salvem Ulldeter, que agrupa unes 80 entitats, titllen el projecte de "greenwashing" i temen que provoqui la "massificació" i la "degradació" dels espais naturals. "Per salvar una empresa en fallida no podem malbaratar el patrimoni natural" ha criticat Eva Martínez-Picó, portaveu del col·lectiu. Els participants de la protesta han fet públic un manifest on denuncien el projecte de reformulació que consideren "que suposarà la destrucció d'un munt d'espais protegits i amenaçarà greument la resta del Circ de Morens".
Els convocants alerten que, tot i presentar-se "amb un discurs de sostenibilitat i renaturalització", la proposta "posa el paisatge al servei d'un negoci". Segons denuncien, Vallter SA, empresa pública gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), "vol superar la seva crisi econòmica amb un projecte que comportaria una alteració profunda del territori i de les dinàmiques socials i econòmiques de la Vall". "Aquests milions d'euros que ens traurem de la butxaca podrien servir per a moltíssimes coses" ha apuntat Martínez-Picó, "nosaltres no volem que serveixin per fer aquesta salvatjada".
La mobilització arriba després que el mes de gener la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunciés la construcció d'un nou telecabina a Vallter, amb previsió d'entrar en funcionament la temporada 2027-2028. El projecte, amb una inversió de 40 milions d'euros, connectaria la cota 1.535, a Setcases, amb la 2.535, i es convertiria en l'únic accés al Parc Natural.
Segons el Departament, aquesta infraestructura permetrà eliminar el trànsit de vehicles dins del parc i reduir la petjada de carboni, en el marc de la iniciativa Vallter 365, que pretén desestacionalitzar el turisme més enllà de la temporada de neu.
Fins a 2.000 usuaris per hora
Des de la plataforma, però, asseguren que "no hi ha cap garantia que la massificació no acabi degradant encara més l'entorn", que ja consideren "molt debilitat". Estan d'acord amb l'administració que les estacions d'esquí necessiten un canvi, per transformar-se en estacions de muntanya tot l'any, però no estan d'acord amb el model. "Hem de buscar la manera que la gent hi pugui accedir, però d'una manera mesurada i fent activitats que tinguin relació amb el medi", ha afegit Martínez.
Els manifestants també adverteixen que el telecabina podria transportar fins a 2.000 persones per hora a la cota 2.000 i critiquen que el projecte "privatitza l'espai natural", ja que l'accés al telecabina tindria un cost aproximat de 30 euros per persona.
L'Ajuntament de Setcases va demanar poder acostar el telecabina al poble i s'està estudiant aquesta opció, ja sigui a escala econòmica, ambiental i urbanística per determinar "si és viable". La tramitació del projecte, per tant, encara no ha començat.