La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués

L'Assemblea per Cadaqués (CUP) ha denunciat que la família de Pilar Rahola té habitatges d'ús turístic il·legals al municipi. Els cupaires han ressaltat que Cadaqués excedeix "amb escreix" el nombre de llicències legals per a habitatges d'ús turístic (HUT). A banda de Rahola, també assenyalen Pia Serinyana, alcaldessa del municipi. Segons ha explicat Xesco Vallverdú, membre de l'Assemblea, durant aquest estiu van fer un estudi i cribratge de diverses pàgines d'anuncis. El resultat ha estat més de 80 HUT sense llicència. Rahola no ha contestat les acusacions de l'Assemblea.
Serinyana nega les acusacions
L'alcaldessa sí que ha sortit al pas de la denúncia de la CUP. Ho ha fet amb un comunicat desmentint les acusacions i assegurant que l'habitatge al qual fan referència els cupaires és el domicili de la seva filla. En l'escrit, Serinyana "rebutja les acusacions sobre la presumpta vinculació amb pisos turístics il·legals o qualsevol altra activitat turística no reglamentada". A més, afegeix que l'acte per part membres de la CUP d'accedir al domicili particular de la seva filla és "una vulneració de privadesa i un escarni".
Tot i això, en la roda de premsa de la CUP, Vallverdú ha explicat que, a banda de Serinyana, altres regidors del govern també tenen vinculacions amb immobiliàries que anuncien pisos il·legals. Ha posat d'exemples pràctiques fraudulentes com cases subdividides en apartaments però operant amb una sola llicència o habitatges amb números de llicència falsoa.
Així mateix, el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha destacat que, segons la Generalitat, Cadaqués només podria comptar amb un màxim de 280 HUT legals, mentre que actualment se'n registren més de 1.000 amb llicència, sense incloure els il·legals.