Alerten de robatoris amb engany a Arbúcies

La Policia Local d'Arbúcies ha alertat aquesta setmana de diversos intents de robatori a la població mitjançant dos mètodes d'engany i distracció, els trucs de "la sembra" i de "l'abraçada amorosa". Per ajudar a combatre aquests furts, que afecten sobretot la gent gran, el cos local ha demanat la col·laboració ciutadana i ha donat una sèrie de consells per prevenir-los.
Què son "la sembra" i l'abraçada amorosa"?
La tècnica que es coneix com a “sembra” consisteix a fer que un membre del grup de lladres distregui la víctima fent-li creure que li ha caigut alguna cosa a terra, siguin unes monedes o unes claus. Mentrestant, un altre li sostreu una pertinença. En els casos del mètode de "l'abraçada amorosa" el delinqüent s'aproxima a la persona amb el pretext de fer-los una abraçada i tot seguit, mentre està distret, li sostreu la cartera, alguna joia o qualsevol complement a l'abast de la mà.
Precedents a la comarca i consells
Aquesta és la segona advertència de robatoris d'aquesta mena en poc temps. De fet, a Riells i Viabrea van detenir fa poc dues persones per cometre'n a prop del supermercat SPAR de la localitat i en altres localitats de la comarca. Per evitar casos d'aquesta mena, la policia ha fet públiques una sèrie de recomanacions.
En primer lloc, s'aconsella intentar mantenir distància amb desconeguts i evita portar objectes de valor a la vista. Alhora, es demana estar molt atents amb els desconeguts i no perdre de vista les pertinences en cap moment. Davant de qualsevol sospita o fet, la policia demana que se'ls truqui immediatament per aportar la descripció dels sospitosos. "Amb prevenció i col·laboració, fem d’Arbúcies un poble més segur", han expressat des de les xarxes socials del cos.