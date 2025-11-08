Els millors canelons tradicionals de Catalunya es fan a Girona

S'apropa Nadal i això significa sopars i dinars familiars amb els plats tradicionals d'aquesta època de l'any. Un d'aquest són els canelons, que es mengen tradicionalment per Sant Esteve, el dia 26 de desembre, per celebrar en família aquest dia assenyalat de Nadal.
Molta gent els fa a casa amb la carn que sobra del dinar de Nadal o els compra fets a una bona carnisseria. També hi ha famílies que prefereixen estalviar-se embrutar plats i coberts i anar a un restaurant per menjar aquest plat tradicional preparat amb els millors ingredients i la millor qualitat. Un dels restaurants que compleix aquests requisits té, a més, el premi pel Millor Caneló Tradicional de Carnisseria de Catalunya 2025, i es troba a Girona.
La carnisseria i xarcuteria Can Pericus, a Banyoles, ha estat guardonada amb aquest premi que distingeix la seva dedicació a l’artesania, la qualitat dels ingredients i la cura en l’elaboració. El concurs, organitzat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines amb el suport del segell Girona Excel·lent de la Diputació, va fer pública la decisió durant la Fira de Mostres de Girona.
El Can Pericus ho va celebrar al seu perfil d'Instagram amb un post en què comparteixen l'orgull i la passió amb què elaboren els canelons cada any seguint, com explica el propietari del restaurant David Roca, una recepta de fa 40 anys que ha passat de generació en generació fins l'actualitat.
Un premi a l’equilibri i la tradició
Al concurs només s'acceptaven receptes de canelons tradicionals, és a dir, aquells que van farcits de carn, amb beixamel, formatge i gratinats. Per aconseguir l'equilibri perfecte entre tots aquests components, el jurat es va decidir per Can Pericus, i va donar el segon lloc a Nadal Artesans, a Sarrià de Ter.
Un dels membres del jurat, el cuiner Abraham Simon, ha destacat al Diari de Girona que el caneló guanyador tenia el farcit "just i ben rostit", la beixamel “sedosa i cremosa" i una cocció de la pasta "al punt".
Una història de més d’un segle
Fundada l’any 1899 per Pere Roca i Curet, Can Pericus va néixer com una carnisseria a Mata abans de traslladar-se a Banyoles. El negoci va evolucionar fins a convertir-se en un espai reconegut nacionalment amb el Premi Nacional a l’Establiment Centenari de la Generalitat, pels seus més de 125 anys d’història.
Avui, sota la direcció de David Roca i Joaquim Roqué, quarta generació de la família, l’establiment combina tradició i innovació, mantenint les receptes artesanes originals i aportant-hi una visió moderna.