Els millors panellets de Catalunya es fan a Barcelona

La Pastisseria Faixat s'ha endut el guardó del Panellet d'Or que ha entregat Panàtics. La pastisseria situada al número 159 del Carrer Muntaner s'ha imposat als seus 65 competidors en la 6a edició de la Ruta dels Millors Panellets de Pinyons de Catalunya. 

Aquesta és la primera edició on les pastisseries de fora de la capital catalana també han pogut optar al premi organitzat per l'Obra Social Ernest Verdaguer. El jurat, per entregar el guardó, ha valorat l'estructura global del panellet, la imatge exterior, la qualitat dels pinyons i del massapà, el sabor i l'estructura en boca.

La Pastisseria Faixat, un local "centenari"

Obert des del 1929, el negoci familiar s'ha consagrat com una de les pastisseries de referència de Barcelona, i ha aconseguit mantenir viva una tradició que s'ha anat heretant de pares a fills. El Panallet d'Or se suma als altres reconeixements dels quals la Pastisseria Faixat pot presumir. L'any 2022 va rebre el Diploma a Mestre Artesà Alimentari, està inclosa des del 2021 dins la llista de millors pastisseries del país segons els rànquings de Fava de Cacau, i, també va guanyar el tercer premi al millor pa de Sant Jordi.

El Panellet de Plata repartit entre dos forns

En la posició del segon classificat s'ha produït un empat entre el Forn Oller de Barcelona i la Fleca Rovira de Santa Agnès de Malanyanes. El Panellet de Bronze ha marxat cap a Riudoms, a la pastisseria Xocosave.