Tornen a detenir la veterinària inhabilitada de la Selva per maltractament animal

Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir la veterinària inhabilitada de la Selva després de trobar animals desnodrits i en mal estat al seu domicili familiar, a Tossa de Mar. Se l'acusa dels delictes de maltractament animal i de trencament de condemna per exercir de manera fraudulenta. La dona està detinguda a la comissaria de Blanes, pendent de passar a disposició judicial. El seu cas i les múltiples detencions es remunten fins al 2012 i, de fet, està pendent de judici per haver provocat la mort i el patiment de desenes d'animals.

La policia va saber fa uns dies que la dona -qui fa un any ja va passar-se un mes a la presó- podia tornar a tenir animals al seu habitatge de Tossa de Mar. Després de les sospites, els Mossos van anar a inspeccionar el domicili, on va trobar dos gossos i dos conills d'índies, però ella no hi era. Cap a dos quarts de deu del vespre d'aquest dimecres, va ser la dona qui es va presentar a la comissaria de Blanes i van poder fer la detenció.

Tenia prohibida qualsevol activitat relacionada amb els animals

Segons ha avançat Ser Catalunya-Ràdio Girona i ha confirmat l'ACN, els Mossos i la Policia Local de Tossa de Mar van trobar aquest dimecres els dos gossos i els dos conills porquins desnodrits i en mal estat. Això vulnerava de ple la prohibició que li havia imposat anteriorment el jutjat de Santa Coloma de Farners, que és qui porta la causa en contra d'ella, fa tot just un any. La dona tenia prohibit explícitament "desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb el tracte, la professió, l'ofici, la protecció o el comerç que tingui per objecte els animals o la seva tinença".

Quan la dona es va presentar a la comissaria de Blanes, els agents la van detenir per maltractament animal i trencament de condemna per exercir de manera fraudulenta. La dona està pendent de passar a disposició judicial -segurament, aquest divendres- davant el jutjat de guàrdia de Blanes.

Les denúncies venen de fa més d'una dècada

Les denúncies contra la suposada veterinària venen de lluny. La dona tenia una clínica a Vidreres quan van començar les acusacions, fa més d'una dècada. Entre les diferents denúncies, se l'acusava per estafa, maltractament animal, falsificacions i intrusisme professional.

El Col·legi de Veterinaris de Girona la va arribar a inhabilitar fins a tres vegades (els anys 2011, 2012 i 2015) fins que el 2017 la van condemnar a no poder exercir l'ofici -el qual també sospitaven que era fraudulent- De fet, a la finca propietat de la família a Tossa de Mar s'hi van arribar a trobar una norantena de cadàvers de gats i gossos.

Tot i estar inhabilitada, la dona va continuar exercint com a veterinària, operant animals a casa seva sense les mesures higièniques pertinents. Els Mossos van descobrir que moltes mascotes patien infeccions greus a conseqüència de les seves intervencions, algunes de les quals acabaven amb la mort dels animals.

La investigació també va destapar diverses males praxis: oferia serveis veterinaris a domicili a preus baixos, només acceptava pagaments en efectiu o per Bizum, i mantenia animals en règim de guarderia, que tenia tancats en males condicions i fent-los patir temperatures elevades.

El 9 de juliol del 2024 va ser detinguda pels delictes d’intrusisme, estafa i maltractament animal. El jutjat va enviar-la a presó un mes després, la dona va pagar la fiança i va sortir en llibertat provisional a l'espera de judici.