Aquests són els municipis més rics i més pobres de Catalunya

Noves dades sobre els municipis més rics i més pobres de Catalunya. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat aquest dimecres les noves xifres de la renda per càpita amb valors del 2022. Els ingressos per habitant augmenten a totes les comarques i la mitjana del país és de 19.140 euros, un creixement d’un 2,7% respecte el 2021.

Els municipis més rics

Sant Just Desvern, amb 30.352 euros per habitant, ha incrementat la renda un 8,2% i se situa l’any 2022 com el municipi amb el nivell de renda per habitant més elevat, i supera Matadepera (29.265 euros) després de tres anys. De fet, tots dos presenten una renda per habitant superior en més d’un 50% a la mitjana catalana, concretament un 58,6% i 52,9%, respectivament.

Els segueixen Tiana (26.539 euros), Alella (26.404 euros) i Teià (26.046 euros), tots tres del Maresme, i Sant Cugat del Vallès (26.038 euros) del Vallès Occidental, igual que Matadepera. Altres municipis que es troben entre els més rics són Sant Quirze del Vallès, l'Ametlla del Vallès, Fornells de la Selva o Cabrera de Mar.

Els municipis més pobres

A l’altre extrem, se situen un grup de set municipis amb una renda per habitant com a mínim un 30% inferior a la mitjana catalana. L'ordre, de menys a més renda per càpita, és: Montferrer i Castellbò, Lloret de Mar, Riba-roja d'Ebre, Salt, la Jonquera, el Perelló i Castelló d'Empúries. Més enllà d'aquest grup, entre els més pobres també hi ha Roses, Santa Margarida de Montbui, Batea o Ulldecona.

Els canvis més importants

Amb relació a l’any anterior (2021), el 87% dels 468 municipis de més de 1.000 habitants mostren un creixement positiu de la renda per habitant l’any 2022. Els creixements més elevats es donen a Mont-Ras (26,0%), Navata (17,0%), Corbera d’Ebre (14,2%), Almacelles (13,7%), Golmés (11,8%), Teià (11,4%) i Tossa de Mar (10,0%).

L’increment de la renda de les famílies a Catalunya l’any 2022 s’explica, segons Idescat, tant pel creixement elevat de la remuneració d’assalariats (8,3%) com el de l’excedent brut d’explotació (benefici empresarial familiar, un 3,9% més), mentre que les prestacions socials han disminuït un 2,8%. La remuneració d’assalariats representa el 60,5% dels principals recursos de les famílies i és el principal component de renda a totes les comarques.

I si bé els ingressos procedents del marge de l’explotació de negocis familiars representen a Catalunya el 19,3% dels principals recursos familiars, hi ha comarques on el percentatge és força superior: la Cerdanya és la comarca que mostra una proporció més elevada d’ingressos per aquest component (31,2%), seguida del Pallars Sobirà (28,8%). I de tots els municipis, la Vall de Boí (41,1%) és l’indret on aquest component de la renda té major pes respecte dels principals recursos.