Què passa si no canvies l'oli del cotxe quan toca?

Cada quant s'ha de canviar l'oli? El cotxe m'avisarà? Què passa si no ho faig quan toca? Revisar l'oli del nostre vehicle és una de les tasques de manteniment essencials per a qualsevol conductor. És important controlar si ens falta aquest lubricant per no malmetre el vehicle.
Fabricants i mecànics consideren que cal canviar aquest líquid essencial pel funcionament dels cotxes cada 15.000 o 30.000 quilòmetres de mitjana, tot i que això pot variar en funció del model o del tipus de propulsió que tingui el vehicle. Això sí, si el teu vehicle ja té més de 15 anys, recomanen fer el canvi cada 10.000 km.
I si superem els quilòmetres que ens pertoquen, què passa? La conseqüència pot ser greu. Quan circulem amb un nivell d'oli inferior al recomanat, fem treballar més el motor, de manera que algunes peces internes, com ara les parts metàl·liques, es desgasten més ràpidament i la brutícia es pot acabar acumulant al filtre fins que aquest s'obstrueixi. A més, en cas que la temperatura fos massa alta, el motor podria acabar malmès.
Com saber si falta oli
Revisar el nivell d'oli és una tasca que es pot fer manualment. La manera més fiable de fer-ho és amb la vareta mesuradora, i sempre amb el motor fred i amb el cotxe estacionat en un lloc pla. Si el nivell queda per sota del mínim marcat, cal afegir-ne immediatament. Un altre senyal d'alarma és el testimoni lluminós al quadre del vehicle. D'altra banda, si sentiu sorolls metàl·lics o cops al motor o un augment sobtat del consum de combustible, el millor és aturar el vehicle i revisar el nivell abans de continuar circulant.
Fer el canvi quan toca no només és una manera de prevenir avaries, sinó també de mantenir l'eficiència del motor i garantir una conducció més segura.