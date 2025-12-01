Un metge expert en longevitat revela quants esquats equivalen a 10.000 passos diaris

Fer exercici, seguir una dieta saludable, dormir bé i evitar el consum de substàncies perjudicials per a la salut. Són les quatre potes de qualsevol estil de vida que ajudi a millorar la longevitat. Cadascú té unes característiques i circumstàncies específiques que cal tenir en compte a l'hora d'idear una rutina, però hi ha situacions i limitacions comunes per a la major part de la societat.
Una de les principals és l'obligació de passar llargs períodes de temps asseguts, ja sigui a l'oficina durant la jornada laboral o al sofà per problemes de mobilitat. En aquest sentit, el metge expert en longevitat i divulgador sobre salut a les xarxes socials David Céspedes ha proposat un exercici per tallar aquestes llargues estones de sedentarisme sense necessitat de grans espais.
Concretament, ha compartit quants esquats equivalen a 10.000 passos diaris, la quantitat de referència recomanada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tot i que diversos estudis científics recullen l'eficàcia de caminar "el que es pugui" i situen les 8.000 passes com el límit a partir del qual els beneficis són cada vegada menys importants.
@dr.davidcespedes
10 sentadillas en lugar de 10.000 pasos. Las investigaciones muestran que interrumpir largos periodos de estar sentado con solo 10 sentadillas cada 45 minutos mejora significativamente el control del azúcar en sangre, incluso más que salir a caminar durante 30 minutos seguidos. Publicado en el Scandinavian Journal of Medicine & Science, abril de 2024.
♬ sonido original - Dr. David Céspedes
"Deu esquats cada 45 minuts són tan beneficiosos per a la salut com 10.000 passos al dia", ha detallat. Ho ha dit en referència a una investigació publicada a la revista científica Scandinavian Journal of Medicine & Science que afirma que interrompre períodes llargs d'estar assegut amb 10 minuts d'esquats millora significativament diversos paràmetres com el control del sucre a la sang de la mateixa manera que caminar 30 minuts.
Passos o minuts? Aquesta és la millor manera de mesurar l'exercici
Comptar passos s'ha convertit en una pràctica popular gràcies a dispositius com els pedòmetres i els rellotges intel·ligents. Caminar almenys 7.000 passos al dia està associat amb un risc de mortalitat més baix entre adults d'edat mitjana. Òbviament, comptar els passos que fas al teu dia a dia, com tot, pot tenir pros i contres.
D'una banda, els passos són una mesura tangible i fàcil de comprendre i comptar-los pot ser una motivació constant per mantenir-se actiu durant tot el dia, alhora que fixar-se un objectiu concret proporciona un repte específic i assolible. De l'altra, però, no reflecteix la intensitat i pot no ser suficient.
Registrar minuts d'exercici és una altra manera comuna de mesurar l'activitat física. La majoria de les guies de salut, com les de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), recomanen almenys 150 minuts d'activitat moderada o 75 minuts d'activitat vigorosa per setmana. A més, segons l'ICO, caminar més de 30 minuts al dia pot reduir el risc de càncer.
Aquest mètode sí que permet una millor avaluació de la intensitat de l'exercici, assegurant-se que s'aconsegueixen les recomanacions de salut. Pot incloure una àmplia gamma d'activitats, des de caminar de pressa fins a fer exercici al gimnàs i és adaptable. Si bé, és més difícil de mesurar sense tecnologia i no suposa una motivació instantània.
Segons el Dr. William Kraus, professor de medicina a la Universitat Duke, "ambdós mètodes són vàlids i poden complementar-se". "Comptar passos és una excel·lent manera de mantenir-se actiu diàriament, mentre que registrar minuts assegura que estem fent prou exercici vigorós per obtenir beneficis de salut significatius", diu.