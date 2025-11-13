Sara Hernández, oftalmòloga, revela què hi ha al darrere del fenomen de les ulleres grogues

Les darreres setmanes ha sorgit una discussió a xarxes sobre el fenomen de les ulleres amb vidres taronja o groc. El futbolista de l'Atlètic de Madrid i jugador de la selecció espanyol, Marcos Llorente, va explicar en una entrevista i en un post a Instagram els beneficis que tenen les ulleres per a la salut. Però cal comprovar si aquesta tendència és certa o si simplement són teories que no es recolzen en una base científica.
En una conversa amb Nació, la Dra. Sara Hernández Almeida, oftalmòloga del grup Admiravisión de Barcelona, ha resolt les preguntes que s'han fet moltes persones arran del posicionament de figures públiques sobre les ulleres amb vidres de colors i la teorització dels inconvenients de la llum blava.
Què és la llum blava?
Segons explica la doctora, la llum blava és la fracció de més energia dins de l'espectre visible de la llum en general. Aquesta llum està dividida en blau violeta i en blau turquesa i ambdós blaus són capaços d'arribar fins a la retina. La llum blava és emesa tant de forma natural com de forma artificial. El seu major exponent natural és el sol i les formes artificials són els sistemes d'il·luminació en interiors i les pantalles com telèfons mòbils i ordinadors.
La doctora emfatitza que el paper de la llum blava és essencial per al nostre dia a dia perquè afecta el funcionament del nostre cos i la ment regulant el nostre estat d'ànim. A causa de l'impacte que té sobre la salut, s'ha d'anar amb compte amb l'exposició, ja que si és inadequada pot provocar danys als teixits dels ulls o alterar el ritme circadiari. A més, tot i que no hi ha una evidència sòlida, petits estudis recomanen evitar la llum blava abans d'anar a dormir.
Estudis teòrics confirmen que una exposició molt alta a la llum blava i en períodes curts de temps pot produir efectes negatius per a la salut. Tot i això, la Dra. Hernández esmenta que els dispositius tenen uns paràmetres regulats: "La llum blava que tenen les llums de les pantalles i la il·luminació d'interiors està regulada perquè compleixi uns criteris de seguretat", explica. Tot i això, menciona que es desconeix l'afectació real que poden tenir petites exposicions de baixa intensitat amb un efecte acumulatiu a llarg termini.
Què sabem sobre les ulleres amb filtre?
Per respondre aquesta pregunta, la Dra. Sara Almeida es basa en un metanàlisi realitzat l'agost de l'any 2023 que recollia diversos estudis sobre l'ús de les ulleres amb filtres. Explica que, en molts estudis, els beneficis respecte al son són subjectius, ja que no estan homogeinetzades les mostres com la població, l'ús de les ulleres ni els filtres d'aquestes. Per tant, no es pot demostrar una millora consistent en aquest tema. A més, tampoc es pot demostrar una millora en el rendiment visual, ni en la sensibilitat als contrasts o als colors, ni si fa una feina de protecció als ulls.
Sí que és cert que un estudi més recent apunta una millora en diversos paràmetres del son, però, per demostrar que les ulleres tenen un benefici real, encara falten recerques més consistents. És a dir, les evidències científiques estan lluny dels avantatges que expliquen els fabricants de les ulleres: "Fins ara, el que ens prometen no ho hem pogut demostrar", assenyala la doctora.
Tot i això, com a opinió personal, esmenta que en un futur pot ser sí que es pot demostrar que els filtres milloren el ritme circadiari amb el seu ús abans d'anar a dormir: "Durant el dia necessitem la llum blava natural, però quan es fa fosc, potser en un futur es poden demostrar certs beneficis", explica. Però, ara per ara, recalca que els oftalmòlegs no poden recomanar rotundament l'ús d'aquestes ulleres. Per altra banda, tampoc recomana l'ús en nens i nenes, ja que la llum blava té un efecte inhibidor en el creixement de l'ull i això pot comportar problemes de miopia.
Prometen avantatges sense evidència científica
Encara falten estudis per comprovar els beneficis de les ulleres amb filtre a llarg termini, però prometen avantatges que no estan basats en suficient evidència científica. Malgrat que diversos anàlisis apunten que utilitzar-les abans d'anar a dormir pot ajudar a mantenir una millor salut del son, la doctora assegura que hi ha alternatives millors, com limitar l'ús de pantalles o aplicar diversos filtres a aquestes perquè redueixin les llums blaves.
D'altra banda, més enllà del benefici en l'horari de son, altres avantatges com millores en el rendiment visual, en la sensibilitat als contrasts i colors o en la protecció dels ulls, en aquest moment, estan descartats. Caldrà esperar a veure quines són les afectacions en la salut d'aquesta llum a llarg termini i si estudis futurs ens donen respostes més concloents.