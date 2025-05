Per què les àvies tenen raó: la ciència avala la seva insistència que t'acabis el plat

És difícil que un net surti amb gana de casa els avis. Generació rere generació, les àvies han assumit un rol de proveïdores d'aliments per al conjunt de la família que, a banda de tradicions patriarcals, té l'origen en els primats de fa 60.000 anys. Així ho indica un estudi de la Universitat de Utah (Estats Units) i la Universitat de Sidney (Austràlia) publicat el 2012 a la revista Proceedings of the Royal Society B, que confirma l'anomenada "hipòtesi de l'àvia".

La hipòtesi consisteix en el fet que les àvies han jugat un paper fonamental en la supervivència de les famílies gràcies a l'ajuda en l'alimentació dels nets. De fet, l'estudi esmentat quantifica que els integrants més joves de les famílies que comptaven amb l'ajuda de les àvies en la seva cura i alimentació tenien una esperança de vida de 49 anys més que la resta.

Aquest increment en l'esperança de vida es va donar en un període evolutiu breu i l'evidència matemàtica confirma que el rol de la dona més gran de la unitat familiar va ser determinant. Per això, la directora de l'estudi, Kristen Hawkes, de la Universitat de Utah, fa el paral·lelisme amb les escenes contemporànies entre àvies i nets referents a la quantitat de menjar que les primeres proporcionen als segons.