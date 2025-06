Ni de civada ni de soja: la llet de panerola podria ser la del futur

La llet de panerola ha cridat l'atenció de científics i nutricionistes. Tot i que pot semblar una mica fastigós, el líquid que s'obté d'una espècie concreta d'aquest insecte és molt nutritiu.

La secreció de la Diploptera punctata, no és qualsevol líquid, ja que promet revolucionar el futur de l'alimentació. Aquesta espècie, a diferència d'altres de la família de les paneroles, és tropical i no pon ous, dona llum a les seves cries vives.

Per alimentar als seus embrions, aquesta panerola genera uns cristalls de proteïna altament concentrada que han estat identificats com a "llet" per la seva funció nutricional similar a la dels mamífers.

Què diuen els científics?

L'interès científic per aquesta substància amb qualitats similars a la dels mamífers va sorgir el 2016, quan es va publicar un estudi a la revista International Union of Crystallopgrapgy Journal. En l'informe de l'estudi, investigadors de l'Institut de Biologia de Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa de l'Índia van revelar que els cristalls de llet d'aquesta panerola contenen unes proporcions de greix, proteïna i sucres idonis per als humans.

Cada cristall està recobert d'una pel·lícula rica en proteïna que allibera energia de forma gradual, fet que afavoreix a una digestió lenta i constant.

Els investigadors van determinar que aquesta secreció de la Diploptera punctata conté aproximadament tres cops més energia que la llet de vaca. A més, té una alt quantitat d'aminoàcids essencials, el que va que es defineixi com a un aliment molt complet.

Gràcies al seu perfil nutricional, molts han començat a denominar-lo com a "superaliment", terme popular per referir-se productes amb propietats ideals per a la millora de la salut.

Tot i això, avui dia encara no s'ha aprovat la comercialització per consum humà. Però ja hi ha científics treballen per poder-la produir mitjançant tècniques de fermentació biotecnològica, i d'aquesta manera, evitar haver-la d'extreure directament de l'insecte.

Els avenços més rellevants que s'han dut a terme amb aquest aliment han estat en laboratoris de biotecnologia, en els que els investigadors busquen crear suplements alimentaris a partir de la llet de panerola, amb la finalitat de ser consumits per astronautes i persones amb desnutrició.