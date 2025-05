Aquesta és la fruita de temporada que reforça les teves defenses de forma natural

Cuidar i enfortir el nostre sistema immunitari amb una bona i equilibrada alimentació és fonamental per mantenir una bona salut i protegir el nostre cos de possibles infeccions i malalties. I és que hi ha aliments que reforcen les nostres defenses de manera natural, i un d'ells, són les maduixes, tal com apunten experts en nutrició.

Les maduixes no només són una fruita deliciosa, sinó que també són molt beneficioses per a la salut. Aquestes destaquen pel seu alt contingut en vitamina C, fibra i antioxidants com els flavonoides. Tres components identificats com a elements essencials per a reforçar el sistema immunitari. A banda de ser lleugeres i poc calòriques i tenir efectes antiinflamatoris, també afavoreixen la salut cardiovascular. Els nutricionistes apunten que unes vuit maduixes diàries podrien cobrir aquestes necessitats nutricionals.

A més de l'alimentació, és important també seguir una sèrie d'hàbits saludables com descansar bé o dur a terme activitat física regular.