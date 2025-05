Un nutricionista revela l'error freqüent quan es cuina salmó i que fa que perdi els greixos saludables

El salmó és un dels peixos més populars arreu del món per la versatilitat gastronòmica i els múltiples beneficis per a la salut. El peix blau per excel·lència destaca principalment per l'alt contingut en greixos saludables com l'omega-3 i omega-6, difícils d'incorporar a la dieta per les poques alternatives accessibles que hi ha. Si bé, el nutricionista i divulgador Roger Sans, conegut a les xarxes socials com @revolucionaturendimiento, ha alertat d'un error comú a l'hora de cuinar-lo que provoca que es perdin aquests greixos saludables.

L'error és cuinar-lo a temperatures massa altes, sigui a la planxa o al forn. I és que la calor extrema degrada els compostos de l'omega-3 i fa que perdi les propietats protectores per al sistema nerviós i cardiovascular. Per això, tampoc és recomanable cuinar el salmó amb fregidores d'aire, ja que emeten molta calor que no es pot controlar.

Així, convé cuinar el salmó a foc mitjà-baix i no superar mai els 63 graus de temperatura interna. Amb paciència, aquest peix conservarà totes les propietats beneficioses alhora que mantindrà una textura sucosa i un gust intens.