El poble d'Anglaterra que es diu Barcelona: té platja, una història curiosa i només 12 habitants

A l'extrem sud-oest d'Anglaterra, entre els turons verds de Cornualla i a pocs quilòmetres de la costa, hi ha un petit veïnat anomenat Barcelona. Amb només sis cases i una dotzena d'habitants, aquesta Barcelona anglesa forma part del municipi de Pelynt, a prop de la ciutat costanera de Looe. Malgrat la seva mida modesta, el llogaret té una història curiosa que el connecta amb la capital catalana.

El nom de Barcelona en aquest racó de Cornualla es remunta a l'any 1740, quan el bisbe Sir Jonathan Trelawny va decidir batejar aquestes terres en memòria del seu fill, Henry Trelawny, que va morir en un naufragi mentre tornava de la costa mediterrània. Henry havia participat en la defensa de Barcelona durant la guerra de Successió Espanyola. Com a homenatge, el seu pare va donar el nom de la ciutat catalana a aquest petit assentament.

Un veïnat amb encant rural

Actualment, Barcelona és un llogaret tranquil amb sis cases i quatre negocis: un estudi de disseny tèxtil, una consultora d'enginyeria, una botiga de llenya situada en una antiga forja i un gimnàs de taekwondo. Tot i la seva mida, el veïnat ha mantingut una identitat pròpia i una connexió especial amb la seva homònima catalana.

Fins fa uns anys, el club de futbol local, el Pelynt FC, jugava els seus partits en un camp anomenat "New Camp", en referència al Camp Nou. Tot i que el club va desaparèixer el 2019, el record d'aquesta connexió futbolística encara perdura entre els habitants del poble.

Encara que aquesta Barcelona anglesa no té les Rambles ni la Sagrada Família, els seus habitants gaudeixen de la tranquil·litat del camp anglès i de la proximitat a la costa. Amb una història que la connecta amb la ciutat catalana i una comunitat acollidora, aquest petit veïnat de Cornualla és una curiositat geogràfica que demostra com els noms poden unir llocs separats per milers de quilòmetres.