Descobreix aquest oasi de silenci i espiritualitat al Garraf

A menys d’una hora de Barcelona, amagat entre les muntanyes del Parc Natural del Garraf i dins el municipi d’Olivella, hi ha un indret insòlit que trenca qualsevol expectativa: el monestir budista Sakya Tashi Ling; també conegut com el monestir del Garraf.

Aquest centre de pràctica espiritual ocupa una antiga masia modernista del segle XIX i sorprèn tant per la seva arquitectura com per l’harmonia amb el paisatge mediterrani. L’espai, gestionat per una comunitat budista de l’escola Sakya des del 1996, s’ha convertit en un dels epicentres del budisme tibetà a Europa, i ofereix visites guiades per conèixer el funcionament de la vida monàstica i les seves estances carregades d’història i simbolisme.

D’un palau burgès a un temple budista

L’actual monestir es troba dins del Palau Novella, una masia agrícola construïda l’any 1885 per Pedro Doménech Grao i Maria de Vilanova, una parella de la burgesia catalana que havia fet fortuna a Cuba. La seva intenció era establir una residència senyorial envoltada de vinyes, però la plaga de fil·loxera de 1893 va arrasar les vinyes del Garraf i va precipitar la ruïna de la família. La finca va canviar de mans diverses vegades, quedant tancada i sense ús durant dècades, fins que la comunitat budista la va adquirir i rehabilitar el 1996.

L’impulsor del projecte va ser Jamyang Tashi Dorje Rinpoche, que va aconseguir reunir els fons per transformar el palau en un monestir tibetà. Avui dia, Sakya Tashi Ling s’autofinança principalment a través de les activitats que ofereix al públic, com ara les visites guiades, cursos de meditació i activitats culturals.

Un recorregut ple de simbolisme

Les visites al monestir permeten descobrir espais únics que combinen el llegat modernista amb l’espiritualitat budista. Un dels espais més destacats és la Sala Daurada, un antic saló de banquets que conserva les ornamentacions originals: sostres treballats, motllures florals i mobiliari noble que ara conviuen amb la quietud pròpia d’un espai contemplatiu.

El recorregut inclou també l’antiga capella cristiana de la colònia agrícola, avui integrada respectuosament al camí espiritual del monestir. Aquesta adaptació simbolitza la convivència de tradicions i evolució d’un espai que ha canviat radicalment de funció, sense perdre la seva essència sagrada.

Un altre punt clau és la Sala dels Budes on s'exposen diverses representacions iconogràfiques de figures tibetanes, relacionades amb qualitats com la compassió, la saviesa o l’equanimitat. Aquest espai s’utilitza tant per a cerimònies com per a ensenyances, i s’ha convertit en un lloc de trobada per a persones interessades a aprofundir en la pràctica meditativa. El temple compta també amb una petita exposició permanent sobre budisme tibetà i una botiga amb textos i artesania.

Modernisme amb rerefons espiritual

Un dels grans atractius arquitectònics del monestir és el seu caràcter modernista i neogòtic, obra de l’arquitecte Manel Comas i Thos. L’edifici, d’aspecte fortificat, presenta murs alts amb garites, un gran pati central i un pati dels llimoners amb un antic safareig d’inspiració gaudiniana. A l’altra banda, s’hi poden veure els antics cellers, el trull i el pou, testimonis de la seva etapa agrícola.

L’estructura del monestir combina simetria i solidesa: dues ales laterals i un cos central coronat per una torreta que sobresurt per damunt de la teulada a dues aigües. Les reformes fetes per adaptar-lo a les necessitats de la vida monàstica han respectat sempre el caràcter original de l’immoble, cosa que converteix aquest temple en una rara avis dins del patrimoni arquitectònic català.

Informació pràctica per visitar-lo

El monestir es pot visitar de dimecres a divendres a les 12:30 h, mentre que els caps de setmana i festius hi ha visites contínues entre les 11:00 h i les 17:00 h. En referència a l’idioma, les visites es poden fer en català, castellà, anglès o francès per a grups de cinc persones o més amb reserva prèvia.

L’entrada general costa 9 euros, i hi ha una tarifa reduïda de 6 euros per a nens de 5 a 12 anys, persones jubilades, famílies nombroses o monoparentals, persones amb diversitat funcional, estudiants universitaris i docents.

Com arribar-hi

Des de Barcelona, el monestir es troba a uns 45 minuts per la carretera C-31. Des de Tarragona, el trajecte dura aproximadament una hora i deu minuts per l’AP-7. El camí cap a Sakya Tashi Ling ofereix una escapada perfecta per a qui busca desconnexió, natura i un contacte íntim amb la meditació i la cultura tibetana en un entorn insòlit dins del patrimoni català.