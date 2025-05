El poble més bonic de Catalunya per visitar al maig, segons National Geographic

La distingida revista de viatges de National Geographic ha volgut reconèixer Besalú com el poble més bonic de Catalunya per visitar aquest maig. Situada al cor de la Garrotxa, envoltada per la natura exuberant que caracteritza la comarca gironina, aquesta vila històrica és un autèntic viatge al passat, on cada pedra i cada arc expliquen segles d’història.

Un accés que és tot un símbol

La millor manera d’entrar a Besalú és a través de l'emblemàtic pont romànic del segle XI, que amb els seus 105 metres de llarg i set arcs de pedra es desplega sobre el riu Fluvià com una porta directa a l’edat mitjana. La torre fortificada de planta hexagonal al centre del pont, reconstruïda diverses vegades des de l’època de Jaume II d’Aragó, es manté com a testimoni de les riuades i guerres que han colpejat la vila, des de la Guerra Civil als estralls del Fluvià.

Darrere d’aquest accés monumental, Besalú desplega un Conjunt Històric Nacional que des de 1966 és considerat un dels millors conservats a Catalunya.

Passejar pels seus carrers empedrats permet descobrir l’empremta jueva que defineix la personalitat de la vila. El call jueu de Besalú, un dels millors preservats de l’Estat, guarda un tresor únic: el micvé o bany ritual del segle XI-XII, descobert el 1964, i considerat el primer medieval que es conserva a l’Estat i el tercer a tot Europa.

Es tracta d’una sala subterrània d’estil romànic, amb una piscina alimentada per l’aigua del riu, on la comunitat jueva es purificava. Al call, el visitant pot identificar inscripcions antigues, marques sobre les portes per col·locar la Torà i cases que, com la Cúria Reial, van acollir cristians, jueus i servidors del rei.

De la petita plaça a les grans joies romàniques

El recorregut pel barri antic continua per la petita, però animada plaça de la Llibertat, on s’alcen la Casa de la Vila i l’antic Palau de la Cúria, ara reconvertit en centre cultural. Des d’allà, el carrer Major condueix a la majestuosa església romànica de Sant Vicenç, que al segle XII va esdevenir un lloc de pelegrinatge destacat gràcies a la relíquia de la Vera Creu que s’hi conserva. Davant l’arribada massiva de pelegrins, els comtes de Besalú van erigir l’Antiga Església-Hospital de Sant Julià, que encara manté la seva façana original del segle XII.

Però si hi ha un símbol religiós que domina el paisatge besaluenc és el Monestir de Sant Pere. Fundat el 877 pel comte-bisbe Miró III Bonfill i consagrat el 1003, el monestir ha sobreviscut guerres i saqueigs que han deixat empremta en la seva estructura. D’estil sobri a l’exterior, la seva església de tres naus i girola interior revela la importància que va tenir com a lloc de pelegrinatge. Al seu costat, la Casa Cornellà ofereix una finestra privilegiada per entendre com vivia una família noble al segle XII.

Just al costat del monestir, l’antiga Casa Abacial ha estat transformada en un espai singular: el Museu del Circ. Fundat per Genís Matabosch, aquest centre pioner a Europa acull una col·lecció de 60.000 peces que narren 250 anys d’història del circ, recreen el Circo Gleich d’Alemanya. Una sorpresa que trenca amb l’estètica medieval de la vila, però que reforça el seu atractiu cultural.

Una natura que abraça el poble

Més enllà de les pedres mil·lenàries, Besalú ofereix altres perspectives per als qui busquen connectar amb la natura. Baixar al passeig fluvial del riu Fluvià permet admirar de prop el pont amb els seus set arcs i gaudir de la riquesa natural que envolta a la vila. L’Anell Verd, una xarxa de camins per a vianants i ciclistes, convida a descobrir antics molins, horts i jardins en un entorn que manté l’esperit rural.

I per completar l’experiència, la gastronomia local no es queda enrere. Productes com la ratafia (que compta amb la seva pròpia fira a Besalú), la mel de la Garrotxa, els formatges i embotits artesans, o les famoses magdalenes de Cal Tuset, fan les delícies dels visitants. Restaurants com la Cúria Reial o el Pont Vell ofereixen una cuina que combina tradició i qualitat amb productes de la zona.

Aquest mes de maig National Geographic no s’ha equivocat: Besalú és molt més que un poble bonic; és un viatge viu a la Catalunya medieval, on la història, la cultura i la natura es donen la mà en cada racó.