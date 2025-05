El balneari termal gratuït de Catalunya que et sorprendrà: ideal per visitar al maig

Que Catalunya amaga tot d'indrets amb encant no és cap novetat. Els poblets de cada comarca tenen aquell carrer, aquell edifici o aquell detall que els fa únics i especials. Un bon exemple és el balneari termal gratuït que s'amaga entre muntanyes a les Terres de l'Ebre i que és tot un oasi de tranquil·litat i relaxació.

Es tracta del balneari natural de la Fontcalda, a la Terra Alta. Aquest espai és conegut per les seves propietats terapèutiques i és una destinació ideal per qui busca una escapada en ple contacte amb la naturalesa. Al Canaletes i el balneari natural de la Fontcalda hi ha diverses rutes, hi passa la Via Verda, s'estudien formacions geològiques de gran interès i es pot gaudir de punts d'observació d'ocells i fauna.

Però el que crida més l'atenció són les seves aigües. Sorgeixen de manera espontània i es mantenen constantment a una temperatura que ronda els 28 graus. Els efectes per a la salut estan comprovats: les aigües de la Fontcalda són riques en minerals, cosa que ajuda a prevenir i tractar problemes de respiració, de la pell o malalties musculars.

Al balneari l'envolta el canó del riu Canaletes i això genera tot un espai de piscines naturals entre muntanyes. Tot plegat, crea un entorn de relaxació fora de la rutina i en plena naturalesa. L'espai també està equipat amb taules i barbacoes que permeten fer un bon àpat després de remullar-se. També es pot visitar el santuari de la Verge de la Fontcalda, una església neoclàssica.