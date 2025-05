Els aliments ideals per evitar l'abstèmia primaveral, segons un nutricionista

L'abstèmia primaveral és un trastorn temporal d'adaptació a les noves condicions ambientals amb el canvi d'horari i d'estació climatològica. Tot i que no té entitat clínica, tal com explica el cap de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pere de La Rioja, Miguel Ángel Ortega, sí que existeixen símptomes subjectius provocats pels canvis de ritme en aquesta època de l'any. Uns símptomes relacionats amb un increment de la fatiga i que el nutricionista Luis Zamora explica que es poden combatre amb una dieta adequada.

L'expert ha explicat al programa Y ahora Sonsoles de Telecinco que, per minimitzar els efectes de l'augment de les temperatures i les hores de llum, convé incrementar la ingesta de salmó, ric en greixos saludables com l'omega-3 i l'omega-6 i en vitamina B6, que afavoreixen la salut mental. Els làctics, al seu torn, ajuden a mantenir l'energia gràcies a la vitamina B2.

Zamora ha explicat també que la vitamina C de fruites com les maduixes i el triptòfan dels plàtans conformen la macedònia perfecta per generar hormones i energia saludable. També s'hi poden afegir dàtils i una mica de xocolata, que aporten magnesi. Sigui com sigui, la millor solució contra l'abstèmia primaveral és el temps, ja que els efectes són transitoris i depenen de la velocitat d'adaptació de cadascú.