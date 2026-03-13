En el món de l'e-mail màrqueting, moltes empreses s'enfronten a un dilema: triar l'eina correcta que els permeti professionalitzar les seves campanyes sense comprometre pressupost ni suport tècnic. Entre les opcions més populars, Mailrelay i Mailjet destaquen, però quin realment s'ajusta a les necessitats de les pimes i grans empreses que busquen enviar grans volums de correus amb total confiança?
Si alguna vegada t'has preguntat si pots deixar de pagar per les teves newsletters sense perdre qualitat ni suport, aquest article t'ajudarà a prendre la decisió correcta.
Des de límits diaris d'enviament fins a l'entrega i suport tècnic, compararem a fons totes dues plataformes. I el millor: Mailrelay et permet professionalitzar el teu màrqueting sense inversió inicial.
Principals diferències
A primera vista, Mailrelay i Mailjet semblen similars, però en analitzar les seves característiques en profunditat, les diferències són notables, sobretot per a empreses que volen escalar sense sorpreses.
- Límits diaris i nombre de contactes:
- Mailrelay permet enviar fins a 80.000 correus electrònics al mes en el seu pla gratuït, amb un màxim de 20.000 contactes, la qual cosa el converteix en una opció excel·lent per a pimes que necessiten escalar les seves campanyes sense comprometre el pressupost.
- D'altra banda, Mailjet imposa límits més estrictes en el seu pla gratuït, tant en nombre de correus diaris com en contactes, la qual cosa pot convertir-se en un problema quan la teva llista creix i necessites enviar newsletters massives sense interrupcions.
- Plans gratuïts i escalabilitat:
- Un dels punts forts de Mailrelay és l'escalabilitat dels seus plans. Des de la seva versió gratuïta, és possible manejar grans volums de correu, amb estadístiques completes en temps real i accés a automatitzacions i fluxos. Això significa que fins i tot les empreses més petites poden començar sense inversió i créixer a mesura que la seva estratègia d'e-mail màrqueting madura.
- En contrast, Mailjet requereix que passis a plans pagaments ràpidament si vols desbloquejar funcions avançades, la qual cosa pot ser un obstacle per a empreses amb pressupost limitat.
- Suport tècnic: humà vs sistema de tiquets
- Mailrelay ofereix assistència en castellà, via telèfon, xat i tiquets, amb professionals llestos per a ajudar-te a optimitzar les teves campanyes i resoldre problemes a l'instant. Això és un gran valor per a empreses que no volen dependre únicament d'un sistema automatitzat de tiquets.
- Mailjet, encara que ofereix suport, es basa principalment en un sistema de tiquets i documentació en línia, la qual cosa pot retardar la resolució de problemes, especialment en campanyes crítiques.
Entrega i rendiment dels correus
No importa què tan atractiu sigui el teu newsletter: si arriba a la carpeta de spam, el teu esforç es perd. Aquí és on Mailrelay marca una diferència notable.
- Com Mailrelay evita la carpeta de spam: Mailrelay compta amb rangs d'IP propis i algorismes avançats per a millorar l'entrega dels teus correus. A més, el seu sistema monitora contínuament la reputació dels dominis i les mètriques d'interacció, assegurant que els teus correus arribin a la safata d'entrada dels teus clients. En comparació, Mailjet depèn d'IP compartides i sistemes automàtics que poden ser menys efectius per a grans enviaments, especialment si la teva llista inclou centenars de milers de contactes.
- Estadístiques en temps real: Amb Mailrelay, obtens informes detallats en temps real: obertures, clics, baixes, rebots i engagement. Això permet ajustar les teves campanyes de manera immediata i optimitzar resultats. Mailjet ofereix mètriques similars, però moltes funcions avançades requereixen actualitzar a plans de pagament.
Funcionalitats i eines avançades
Més enllà de l'enviament de correus, Mailrelay ofereix un conjunt d'eines dissenyades per a facilitar la creació de campanyes efectives i automatitzades.
- Editor visual amb IA integrada: Mailrelay compta amb un editor visual intuïtiu, amb integració d'IA per a dissenyar butlletins atractius sense necessitat de coneixements tècnics. Això accelera la creació de campanyes professionals, fins i tot per a usuaris amb poca experiència en disseny gràfic o màrqueting digital.
- Automatitzacions i fluxos: des de la versió gratuïta, Mailrelay permet crear fluxos automatitzats: e-mails de benvinguda, seguiment de carret abandonat, notificacions d'esdeveniments i més. Aquestes eines faciliten la segmentació i personalització de les teves campanyes, augmentant l'efectivitat de cada enviament.
Per què Mailrelay és l'opció lògica per a empreses:
- Escalabilitat sense inversió inicial. Des del primer dia, pots manejar grans volums de correus sense pagar, amb plans gratuïts que cobreixen la majoria de necessitats de les pimes.
- Suport tècnic en castellà. La possibilitat de parlar amb un professional en el teu idioma, resoldre dubtes per telèfon o xat i rebre atenció ràpida marca una gran diferència enfront de sistemes automàtics de tiquets.
- Lliurament garantit i de confiança. Gràcies als seus rangs d'IP propis i algorismes d'optimització, els teus correus arriben a la safata d'entrada, augmentant l'efectivitat de les teves campanyes.
- Funcions avançades des del pla gratuït. Amb automatitzacions, editor amb IA i estadístiques en temps real, fins i tot empreses petites poden competir amb grans marques en efectivitat i professionalisme.
- Orientat a grans empreses. Mailrelay suporta enviaments de milions de correus, ideal per a negocis que busquen escalar sense haver de migrar a una altra eina en el futur.
Problemes comuns amb Mailjet i com Mailrelay els resol
- Límits diaris: Mailrelay no et bloqueja ni limita els teus enviaments diaris, mentre que Mailjet pot interrompre les teves campanyes si superes els límits.
- Suport limitat: L'atenció en castellà i en temps real de Mailrelay evita que les campanyes es detinguin.
- Entrega: Mailjet depèn d'IP compartides i menys control sobre l'entrega; Mailrelay optimitza cada enviament.
- Automatitzacions restringides: Mailrelay ofereix més fluxos fins i tot en el pla gratuït, mentre que Mailjet limita aquesta funció a plans pagaments.
Professionalitza el teu e-mail màrqueting sense invertir immediatament
Si estàs buscant professionalitzar el teu e-mail màrqueting sense invertir immediatament, l'opció és clara: Mailrelay. Des del seu pla gratuït amb enviament de fins a 80.000 correus al mes, passant per suport en castellà, fins a eines avançades i entrega de confiança, Mailrelay combina escalabilitat, eficiència i atenció personalitzada, superant les limitacions de Mailjet. No necessites gastar diners per a portar les teves campanyes al següent nivell. Mailrelay ofereix tot el que una pime o gran empresa necessita per a créixer, automatitzar i mesurar resultats amb facilitat.
Per a començar avui mateix i aprofitar aquests avantatges, visita Mailrelay i descobreix com professionalitzar el teu màrqueting sense inversió inicial. Si vols conèixer més sobre com Mailrelay s'integra amb altres eines de comunicació per a pimes, també pots llegir el seu article sobre programari de comunicació, incloent-hi e-mail, SMS i WhatsApp.