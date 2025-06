El bo cultural jove d'aquest any ja és aquí. Tots aquells joves nascuts el 2007 (inclou totes les persones que ja hagin complert els 18 anys enguany o ho faran fins al 31 de desembre) ja poden sol·licitar el programa impulsat pel Ministeri de Cultura que suposa una ajuda de 400 euros destinada a adquirir o gaudir productes, serveis o activitats culturals.

El 2025 és la quarta edició d'aquesta política cultural que ha tingut un gran impacte entre els joves, però també ha gaudit d'una bona rebuda en productes o serveis culturals, també audiovisuals, des de la seva implementació ara ja fa quatre anys.

Què cal fer per sol·licitar el bo cultural jove?

Per sol·licitar-ho, els joves s'han de registrar i fer el procediment de sol·licitud a la web del bo cultural des d'aquest dilluns 16 de juny fins al pròxim 31 d'octubre. És a dir, teniu tot l'estiu i bona part de la tardor per a demanar-lo. La pàgina en qüestió la podeu trobar en aquest enllaç.

En el cas que el govern espanyol el concedeixi, s'ha d'usar en el termini d'un any en productes o serveis culturals als establiments adherits, 3.700 a tot l'estat espanyol. Al llarg de les darreres edicions, centenars de milers de joves han fet servir aquesta ajuda estatal per a multitud de productes culturals.

Com funciona el bo cultural jove?

El bo cultural jove funciona amb una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de manera virtual en el seu mòbil o rebre de manera física en el seu domicili. Els productes es divideixen en tres categories per a afavorir la diversificació de la despesa: 100 euros per a productes físics -llibres, premsa o discos-, 100 euros per a productes digitals -subscripcions a plataformes, premsa digital, pòdcast o videojocs en línia-.

Finalment, 200 euros per a arts escèniques com a teatre, òpera, cinema, dansa o museus. És a dir, no et pots gastar o fer servir els 400 euros en una sola cosa concreta o en un únic estil de contingut cultural. La intenció del govern espanyol sempre ha estat la de la diversificació i el descobriment.

En el cas que no tinguin molt clar on gastar-lo, el ministeri ha posat a disposició dels beneficiaris una llista completa de tots els establiments, serveis o productes que s'hi han adherit. La podeu trobar aquí. El 2022, primer any de vigència d'aquesta iniciativa, van obtenir el bo cultural jove un total de 277.607 persones en tota Espanya; en 2023, la xifra va ascendir a 319.237 i en 2024 van ser 334.435 els beneficiaris.