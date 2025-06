Les obres de l'L8 dels FGC faran emergir una gran nau industrial al mig de la Gran Via

Les obres de l'L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que han de connectar la plaça Espanya i Gràcia plantegen novetats. El següent gran moviment esperat és l'activació de la tuneladora que obri camí al subsòl perquè en el futur els ferrocarrils travessin el centre de Barcelona. Tanmateix, perquè això passi, cal un pas previ: la preparació del punt d'entrada de la màquina que foradarà el túnel soterrat. Això es produirà a tocar de la plaça Espanya, a la Gran Via de les Corts Catalanes, i comportarà la construcció d'una gran nau industrial a peu de carrer per "minimitzar" el soroll que emetin les obres.

Fonts del Departament de Territori de la Generalitat han detallat aquest dimecres l'aparició d'aquesta nova infraestructura. L'alçada serà de 15 metres, el que equival a unes quatre plantes d'un edifici, i quan estigui completa arribarà des de l'encreuament amb el carrer Llançà fins al del carrer Vilamarí. D'entrada, però, la nau ocuparà un tram més petit i anirà guanyant metres fins a finals d'any. Més endavant, es rematarà. L'estructura completa arribarà al 2026, quan també està previst que comenci a operar la tuneladora, durant el primer trimestre de l'any.

En aquesta gran obra que prepara l'adminsitració catalana -té un cost que supera els 400 milions d'euros i comportarà l'arribada de l'L8 fins a les parades d'Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia- hi ha l'any 2030 marcat al calendari. La idea és tenir enllestida llavors la connexió entre les dues línies dels FGC, la Barcelona-Vallès i la Llobregat-Anoia. De la nova infraestructura se'n podrien beneficiar 19 milions de viatgers cada any, apunten els càlculs de la conselleria. Això la situa com l'obra prioritària del Govern els pròxims anys, pel que fa a la mobilitat a la regió.

Les noves obres, que no comportaran més carrils de trànsit ocupat però sí que implicaran més soroll a l'entorn de la Gran Via, tenen com a punt clau la construcció d'un pou que farà de porta d'entrada de la tuneladora. Serà al voltant d'aquesta perforació vertical on es contempla la necessitat de fer feines que tindran un impacte acústic, algunes de les quals s'hauran de fer de nit. De fet, aquest és un dels principals arguments per explicar l'arribada de la nau industrial que encapsularà tant l'accés al pou com la zona logística de l'entorn.

Inspeccions per les obres de l'L8

Alhora, la Generalitat d'ha reunit aquesta tarda amb els veïns del barri de l'Antiga Esquerra de l'Eixample afectats per les obres per comunicar-los la intenció de fer inspeccions tècniques als edificis i pisos que queden afectats pel primer tram previst per la tuneladora. Això arribarà des de l'entorn de plaça Espanya fins a la cruïlla entre Diputació i Compte Borrell. Es tracta de 1.245 habitatges que, si els propietaris donen permís, s'inspeccionaran per comprovar si hi ha fisures abans de començar les obres del subsòl en una primera fase del nou túnel dels FGC. D'aquestes visites se'n deriva un informe que s'entrega als titulars de cada immoble i se'ls fa saber si s'ha detectat algun problema. L'objectiu és prevenir possibles malentesos i reclamacions en el futur.