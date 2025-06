Talls al metro de Barcelona per les obres d'estiu: dues línies afectades

Nou estiu amb obres al metro de Barcelona. Aquestes feines obligaran a tallar el tram entre Verdaguer i Trinitat Nova de la línia 4 i el de Trinitat Nova a Casa de l'Aigua de l'L11 entre el 25 de juny i el 7 de setembre, un dia abans de l'inici del curs escolar. A l'L4, el servei es restablirà el 31 d'agost en el tram fins a Maragall, mentre que entre aquesta estació i Trinitat Nova el tall encara es mantindrà fins al 7 de setembre.

Els treballs consistiran en la renovació de sis quilòmetres de via, on se substituirà el balast per formigó amb l'objectiu de reduir les incidències i les vibracions, i del sistema de senyalització. Com a transport alternatiu, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat als usuaris agafar altres línies de metro, com l'L3 i l'L5, entre d'altres; i habilitarà busos.

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Habitatge i presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que les obres de l'L4 comportaran deixar fora de servei el tram entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua de l'L11. Per tot plegat, TMB ha previst iniciar una campanya "intensiva de comunicació" des d'aquest mateix dijous que s'allargarà durant totes les setmanes del tall mitjançant cartellera, xarxes socials i al voltant de 80 informadors a les mateixes estacions de metro, en especial als intercanviadors de Ciutadella Vila Olímpica, la Barceloneta, Urquinaona i passeig de Gràcia, tot i que no estar afectats per les obres.

Per una banda, els treballs de renovació els sis quilòmetres de via i la substitució del balast per formigó suposaran una inversió de 20 milions d'euros, mentre que els de senyalització uns 10 milions d'euros a càrrec de la Generalitat. En concret, s'instal·larà un nou aparell de via a Maragall i es posaran en servei nous enclavaments per incrementar la fiabilitat del servei a Trinitat Nova, Via Júlia, Girona i Maragall. Aquestes actuacions permetran una major flexibilitat en cas que els trens hagin de canviar de via per una incidència.

Els usuaris del Metro cauen per sota dels 40 milions

En paral·lel, el nombre de passatgers del metro de Barcelona es va reduir un 5,7% a l’abril en comparació amb el mateix període de l’any passat, amb 39,634 milions, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És el segon cop aquest 2025 que la xarxa ferroviària del subsol barceloní registra un descens interanual (al febrer va ser de l’1,4%, amb 39,197 milions).

També van experimentar una caiguda els usuaris d’autobús urbà a la capital catalana, amb un 5,3% menys, fins als 19,3 milions. Igual que el metro, és la segona vegada aquest any que baixen els passatgers (al febrer un 2,2%, amb 19,151 milions). La davallada mensual de l’ús del metro i el bus urbà arriba després que al març s’assolís el millor registre dels dos transports en un tercer mes de l’any de la sèrie històrica (amb dades des de 2012).

Al conjunt de l’Estat, també va haver-hi una disminució del 4,3% interanual del transport públic, amb més de 478,4 milions de persones. Quant als passatgers d’autobús, l’estat espanyol va notificar una reculada del 2,9%, la major davallada percentual es va registrar a Extremadura (13,3%), l’única regió amb una xifra de dos dígits. Per darrere es va situar la Comunitat de Madrid (9,8%) i les illes Canàries (6,7%). En canvi, els valors més elevats es van donar al País Basc (22%), Astúries (3,2%) i el País Valencià (1,2%), les úniques comunitats autònomes amb números positius.