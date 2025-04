Així seran les noves màquines de venda de bitllets al metro de Barcelona

TMB treu a licitació aquest divendres la renovació de les noves màquines de venda de bitllets, que començarà a desplegar a partir del 2027. L'operadora té previst invertir un mínim de 19 milions per substituir entre 290 i 397 màquines de 126 estacions. Entre les noves funcionalitats que incorporaran les noves màquines, hi ha l'emissió de la T-mobilitat en format targeta de plàstic, el pagament amb Bizum i altres modalitats en línia, la lectura de codis de barres i QR o l'atenció al client mitjançant una videotrucada. A més, seran més accessibles i inclourà una lectura i un llenguatge més senzills, ordres de veu per a persones amb discapacitat visual, sortida d'àudio privada o més espai físic per a les persones amb cadira de rodes.

El nombre de màquines que s'acabin renovant dependrà de la digitalització entre els usuaris. "Ens anirem marcant un escenari amb més impacte a la xarxa o menys", assenyala la directora de l’àrea de serveis corporatius de TMB, Cristina Güell. Per això, la licitació serà flexible, ja que la companyia es plantejarà substituir un mínim de 290 màquines i un màxim de 397, un cop les actuals ja han esgotat el seu cicle vital amb una antiguitat d'entre 15 i 25 anys.

Tant Güell com el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores, defensen que la renovació de les màquines ajudaran la companyia a "avançar en digitalització" i a fer que els processos de compra i venda siguin més àgils, a més d'incorporar l'opció de pagar bitllets senzills al mateix torn, com ja passa ara amb els busos de TMB.

"La demanda de màquines sempre existirà"

En aquest sentit, els directius expliquen que el 37% de les interaccions que reben les màquines és per a la compra d'un bitllet senzill. "Si un usuari compra un bitllet, com ara en el bus, ja no farà servir les màquines", assenyalen els directius, que defensen que la demanda per utilitzar les màquines "sempre existirà" per la bretxa digital o per part de col·lectius que no estiguin prou digitalitzats.

La companyia té previst rebre el primer prototip de màquina el 2026 i que l'any següent es comencin a desplegar per les 126 estacions convencionals, un procés que culminarà el 2028. En quedaran fora les estacions de la línia 9 i 10, les automatitzades de la xarxa de TMB, ja que les màquines són més modernes. L'adjudicació del contracte es farà a finals d'aquest any i inclourà el manteniment de les màquines per un període de dos anys. Tot seguit, s'obrirà un nou procés on podran concórrer altres empreses.

El detall de les noves funcionalitats

Les noves màquines incorporaran diverses funcionalitats que no disposen les actuals, com per exemple l'emissió de títols de la T-Mobilitat en suport plàstic -actualment cal esperar uns dies a rebre'l a casa per correu postal-, el pagament mitjançant Bizum i altres modalitats en línia, l'emissió de missatges personalitzats a l'usuari com per exemple avisant-lo de la pròxima caducitat d'un títol, lectors de codis de barres i QR, un servei d'atenció al client mitjançant videotrucada o la impressió a l'instant d'una factura completa.

Pel conseller delegat de la companyia, la substitució de les màquines de venda és un "projecte important" i ha reivindicat la "innovació, la modernització i la millora continuada" per part de TMB i ha destacat les millores en accessibilitat per als usuaris amb algun tipus de disminució física o intel·lectual.