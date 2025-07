Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 26 i 27 de juliol

Després d'una setmana de ruixats a tot el país, torna el cap de setmana. Gaudeix de cada racó de Catalunya amb les típiques festes majors de l'estiu, les fires i els plans a la fresca. Consulta aquí totes les propostes per als dies 26 i 27 de juliol.

Festa Major del Poble-Sec

El barri del Poble-Sec de Barcelona encara la recta final de la seva Festa Major. Si aquest cap de setmana estàs per la gran ciutat i no saps què fer, has de saber que diferents racons d'aquest barri oferiran concerts, sopars populars i cultura al carrer. Entre els actes que destaquen, aquest dissabte es farà el correfoc infantil a les 19 h i l'adult a les 22.15 h. Pots consultar tota la programació aquí.

Mercat de segona mà

Una altra opció per al diumenge 27 de juliol és anar al mercat de segona mà i vintage Bargain Garden. Aquest estarà ubicat al jardí de les Aigües de la Facultat de Ciutadella de la UPF, i estarà obert d'11 h a 20 h. Hi haurà més de setanta paradetes de moda, accessoris, disseny i objectes col·leccionables amb un preu màxim de 10 euros. A més hi haurà música i cafè d'especialitat per amenitzar la vetllada.

The Champions Burger a Badalona

Aquest cap de setmana arriba The Champions Burger a Badalona. Si tens ganes de provar les millors smash burgers, pots fer-ho des d'aquest 24 de juliol fins al 3 d'agost la plaça del President Tarradellas. L'accés és gratuït i hi trobaràs més de vint hamburgueses diferents. Tots els detalls i la carta aquí.

Amb criatures

Si busques plans per fer en família a l'aigua, sempre tens l'opció d'anar a passar el dia a un parc aquàtic. Entre Premià de Mar i Vilassar de Dalt al Maresme es troba l'Illa Fantasia, el parc aquàtic de referència de les comarques de Barcelona. A la zona de Tarragona, hi ha el PortAventura World, que compta amb 2,08 km de tobogans. Aquí tens més opcions de parcs aquàtics.

Fires i festa major a la demarcació de Tarragona

Reus celebrà enguany la 680a edició de la Fira de Sant Jaume. Des de divendres fins diumenge, l'emblemàtica i històrica fira presenta un programa orientat especialment als aficionats als cavalls i al públic familiar. I, si tens ganes de Festa Major, el municipi del Morell dona el tret de sortida aquest dijous a una nova edició de l'esperada Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén, que s'estendrà fins al 4 d'agost.

'El So de les Pedres' a Osona

A Rupit i Pruit ja ho tenen tot llest per a la celebració de la 4a edició d'El So de les Pedres. Es tracta d'un projecte que fusiona patrimoni i música des del divendres fins al diumenge. L'objectiu de la iniciativa és posar en valor el territori i el talent d'artistes emergents i consolidats en un diàleg íntim entre espai i so.

Santpedor celebra Santa Anna

El municipi de Santpedor, de Manresa, celebra una nova edició de la festa de Santa Anna. Aquest divendres començarà la festivitat amb el tradicional traspàs de la bandera i culminarà el dissabte amb una jornada plena d'actes, que inclourà una audició de sardanes i l'esperada actuació de Strombes.

Festa Major al Baix Montseny

Al Baix Montseny, la urbanització de Sant Julià d’Alfou, ubicada a Sant Antoni de Vilamajor, també està de Festa Major tot el cap de setmana. Organitzada per l’Entitat Urbanística de Conservació amb la col·laboració de l’Ajuntament, hi haurà activitats i propostes culturals, lúdiques i esportives per a tots els públics. Pots trobar-ne tots els detalls aquí.