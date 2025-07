Què hi ha darrere la dimissió de Laia Estrada com a diputada de la CUP?

La cap de llista de la CUP a les últimes eleccions, Laia Estrada, plega com a diputada. La notícia va transcendir dimecres al vespre per una filtració interna, però la decisió s'estava gestant des de feia mesos, fruit d'una "discrepància política" pel nou rumb estratègic sorgit del procés de Garbí, de refundació interna del partit. Després de diverses converses els últims mesos, i constatades les diferents línies estratègiques que des del secretariat nacional circumscriuen a l'àmbit parlamentari, la diputada ha decidit dimitir i deixar el càrrec al Parlament, un terratrèmol que la CUP relativitza i que , en principi, no hauria d'anar a més. Al setembre es farà efectiu el relleu.

La voluntat del partit era fer un traspàs ordenat, per escenificar també que la sortida d'Estrada no és cap trencadissa interna. Presidenta del grup parlamentari i un dels lideratges amb més visibilitat tant al Parlament com fora en tant que cap de llista a les últimes eleccions, va arribar a la cambra catalana l'any 2021 després d'haver fet de regidora a Tarragona. Les discrepàncies han aparegut sobretot arran de la implementació de la nova estratègia sortida del procés intern i avalat per la militància, que bàsicament consisteix en una CUP que combini "radicalitat i pragmatisme". És a dir, que pugui defensar una "estratègia rupturista" sense renunciar a tancar pactes si es respecten els seus posicionaments, també amb el govern del PSC.

Segons fonts del secretariat, Estrada apostava per una estratègia parlamentària més dura en una direcció i un partit que intenta virar -amb l'aval de la base- cap al pragmatisme, sense desatendre les línies mestra del projecte cupaire. Com a cara visible de la CUP al Parlament, i sempre segons fonts del secretariat nacional, Estrada no se sentia còmoda amb aquesta línia i ha optat per plegar, una decisió que des de la direcció insisteixen que és acordada i que no és l'avantsala d'una crisi interna. Tant el comunicat fet públic dimecres al vespre com les fonts consultades assenyalen la bona feina feta per la diputada sortint, tant al Parlament com en etapes anteriors de representació institucional.

El pacte amb el Govern, episodi de discrepància

Un episodi de discrepància rellevant va ser precisament el pacte amb el govern de Salvador Illa per regular els lloguers de temporada, amb protagonisme destacat de Laure Vega, l'altre nom propi del grup parlamentari de la CUP i que s'havia enfrontat a Estrada a les primàries internes per ser cap de llista. Aquell va ser un exemple d'aquest pragmatisme de la "nova" CUP, disposada a seure a la taula amb els socialistes per explorar possibles acords en àmbits en què la base social de la CUP està especialment interessada. L'habitatge és un cas clar, després de les multitudinàries protestes liderades pel Sindicat de Llogateres. A la direcció de la CUP interpreten que quedar fora d'aquest debat ("no quedar al córner", com s'acostuma a dir, una expressió que històricament no ha agradat als cupaires) no era una bona estratègia.

En tot cas, des del secretariat nacional remarquen que en cap cas es tracta d'una discrepància forta, sinó una incomoditat, perquè si realment aquell acord —signat a l'abril— hagués suposat un trencament total no hauria continuat com a presidenta del grup parlamentari o com a diputada. Per contra, tot s'ha intentat fer de manera ordenada i acordada, i no és casualitat que hagi transcendit a final de curs, tot i que la voluntat era evitar les filtracions i comunicar-ho un cop estigués tot lligat, també qui prendrà el relleu a Estrada —no necessàriament serà Xavier Pellicer, el següent de la llista per Barcelona— i com queden els rols dins del grup parlamentari. Del procés intern també en va sortir la voluntat de promoure nous lideratges, i Estrada feia deu anys que ocupava càrrecs institucionals.

El relleu, al setembre

El relleu es farà públic al setembre i també s'haurà d'aclarir quins són els equilibris dins del grup parlamentari. Tot apunta que Vega —un dels lideratges emergents de la CUP— tindrà un paper important, tot i que des de la direcció insisteixen que els quatre diputats cupaires es distribueixen els rols per tenir tots una presència més o menys equivalent. Dimecres, per exemple, qui va fer les preguntes a Illa va ser Dani Cornellà, sobre la monarquia, mentre que va ser Estrada qui va preguntar a la consellera Esther Niubó, en aquest cas sobre educació atesa la seva condició de docent. Sigui com sigui, no es preveuen més sortides perquè el grup parlamentari està alineat amb els resultats de Garbí, per tenir una CUP "més madura i amb capacitat d'influència".