El Parlament pressiona perquè l'Estat publiqui les balances fiscals

El Parlament vol que el govern espanyol publiqui de manera "periòdica i actualitzada" les balances fiscals de totes les comunitats autònomes. Es tracta d'un punt d'una moció de Junts que ha rebut el suport de tots els grups excepte del PP i Vox. La cambra catalana ha avalat un altre punt que insta el Govern a exigir a l'Estat el compliment "íntegre" dels compromisos d'execució pressupostària de les inversions previstes a Catalunya, corregint així el "dèficit històric" d'inversió de l'Estat a Catalunya. El Parlament també ha constatat que la manca de comptes està generant "greus dificultats" en el desenvolupament de polítiques públiques i ha instat el Govern a presentar de manera "urgent" el projecte de llei de pressupostos de 2026.\r\n