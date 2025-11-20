La defensa de Pujol demana que no sigui jutjat a l'Audiència Nacional pel seu estat de salut

La defensa de Jordi Pujol ha demanat a l'Audiència Nacional que l'expresident de la Generalitat no sigui jutjat a partir de dilluns que ve, juntament amb els seus set fills i diversos empresaris, pels diners dipositats a Andorra durant dècades i altres possibles corrupteles. En unes al·legacions a la decisió del tribunal de fer-lo declarar per videoconferència dilluns que ve, just abans del judici, per avaluar el seu estat de salut, la defensa demana, per primer cop i explícitament, que se'l consideri mentalment incapaç de ser jutjat, basant-se en els informes dels metges forenses que el van examinar fa uns dies. A més, Pujol està ingressat aquests dies a l'hospital per una pneumònia.
Fa unes setmanes la defensa va remetre al tribunal uns informes mèdics que ja advertien del delicat estat de salut físic i mental de Pujol, amb fins i tot marcadors en sang d'Alzheimer, i demanava que no hagués de ser presencialment al judici, que es farà al polígon industrial de San Fernando de Henares fins al maig. El tribunal va encomanar un nou examen mèdic a forenses de l'Institut de Medicina Legal, que van concloure que Pujol no està en condicions per ser jutjat.
El tribunal, però, se'n vol assegurar personalment, i va citar Pujol per dilluns a les 10 del matí, abans d'iniciar-se el judici, per declarar per videoconferència, a porta tancada però en presència de totes les parts personades. També ha citat els dos forenses que han fet l'informe i un forense de l'Audiència Nacional. Arran de la vista, el tribunal haurà de decidir si declara a Pujol incapaç de ser jutjat, com ja ho va fer amb la seva dona, Marta Ferrusola, morta temps després.
Què diu el seu metge sobre el judici?
Si no falla res en les properes hores, la previsió és que Jordi Pujol surti de l'hospital aquest mateix divendres per tornar cap a casa. Així ho ha assenyalat Jaume Padrós, metge personal de l'expresident de la Generalitat, en una entrevista a la SER Catalunya. Pujol està citat a declarar telemàticament dilluns de la setmana vinent a declarar a l'Audiència Nacional per determinar si podrà ser jutjat, juntament amb els seus fills i una desena d'empresaris, en la causa contra la família. Padrós ha insistit que l'expresident "no està en condicions" d'afrontar un procediment judicial com aquest, que s'allargarà durant mig any i que reuneix elements de complexitat a l'hora de declarar.
"Per parlar d'una cosa que necessita raonament, que necessita recursos dialèctics, situar-se en el temps, argumentar, tenir capacitat dialèctica... rotundament no [no té capacitat]", ha apuntat Padrós, que va ser president del Col·legi de Metges de Barcelona durant onze anys, fins que va deixar el càrrec aquest mes de setembre. També és un dels responsables de l'informe que la defensa va enviar a l'Audiència Nacional per explicar la situació de salut de Pujol, que inclou la presència de marcadors d'Alzheimer. Dilluns, en el tràmit de qüestions prèvies del judici, hi pot haver ja una decisió definitiva sobre si se l'exonera de la causa o bé es continua endavant amb la seva presència al judici.