Jordi Pujol rebrà l'alta divendres: què diu el seu metge sobre el judici?

Si no falla res en les properes hores, la previsió és que Jordi Pujol surti de l'hospital aquest mateix divendres per tornar cap a casa. Així ho ha assenyalat Jaume Padrós, metge personal de l'expresident de la Generalitat, en una entrevista a la SER Catalunya. Pujol està citat a declarar telemàticament dilluns de la setmana vinent a declarar a l'Audiència Nacional per determinar si podrà ser jutjat, juntament amb els seus fills i una desena d'empresaris, en la causa contra la família. Padrós ha insistit que l'expresident "no està en condicions" d'afrontar un procediment judicial com aquest, que s'allargarà durant mig any i que reuneix elements de complexitat a l'hora de declarar.
"Per parlar d'una cosa que necessita raonament, que necessita recursos dialèctics, situar-se en el temps, argumentar, tenir capacitat dialèctica... rotundament no [no té capacitat]", ha apuntat Padrós, que va ser president del Col·legi de Metges de Barcelona durant onze anys, fins que va deixar el càrrec aquest mes de setembre. També és un dels responsables de l'informe que la defensa va enviar a l'Audiència Nacional per explicar la situació de salut de Pujol, que inclou la presència de marcadors d'Alzheimer. Dilluns, en el tràmit de qüestions prèvies del judici, hi pot haver ja una decisió definitiva sobre si se l'exonera de la causa o bé es continua endavant amb la seva presència al judici.
Un metge forense dels jutjats de Barcelona va dur a terme la setmana passada la revisió mèdica a Pujol, de 95 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet viatjar a Madrid per declarar com a investigat en la causa contra ell i la família a l'Audiència Nacional. Amb els resultats de l'examen mèdic, el tribunal ha de decidir si permet que Pujol declari per videoconferència des de Barcelona en el judici que comença el 24 de novembre, tal com demana la defensa. L'estat de salut de Pujol no és òptim, com correspon a una persona de la seva edat. Oriol Pujol, el seu cinquè fill, va indicar fa dues setmanes a Catalunya Ràdio que en cap moment s'ha volgut saltar el judici.
L'informe dels metges forenses que l'Audiència Nacional va enviar a Barcelona per avaluar l'estat mèdit de Pujol van determinar, en tot cas, que l'expresident de la Generalitat no es pot sotmetre al judici que arrencarà la setmana vinent a Madrid, segons va avançar El Periódico. "No està en condicions", assenyala el document, que pot ser una de les raons que permetin al tribunal exonerar Pujol d'assistir al judici o, fins i tot, de quedar apartat de la causa, com va passar en el seu dia amb Marta Ferrusola, dona de l'expresident i mare dels set fills, que estan citats a partir de dilluns vinent per afrontar el judici. L'informe coincidia amb un ingrés hospitalari del fundador de CDC a causa d'una pneumònia.