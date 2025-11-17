L'Audiència Nacional cita Jordi Pujol per determinar si podrà ser jutjat

L'Audiència Nacional ha decidit citar dilluns vinent Jordi Pujol per determinar si pot ser jutjat -o no- arran del seu estat de salut, segons ha acordat el tribunal. La compareixença, que coincideix amb el dia en què ha d'arrencar el judici contra la família per un presumpte delicte d'organització criminal i blanqueig de capitals, es farà telemàticament. L'expresident de la Generalitat es troba en aquests moments ingressat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona per una pneumònia, i s'espera que s'hi estigui almenys fins dijous, quan ja podria rebre l'alta. Afrontaria la compareixença telemàtica, si es compleix el calendari, quatre dies després de sortir de l'hospital, on va ingressar dissabte.
Un metge forense dels jutjats de Barcelona va dur a terme la setmana passada la revisió mèdica a Pujol, de 95 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet viatjar a Madrid per declarar com a investigat en la causa contra ell i la família a l'Audiència Nacional. Amb els resultats de l'examen mèdic, el tribunal decidirà si permet que Pujol declari per videoconferència des de Barcelona en el judici que comença el 24 de novembre, tal com demana la defensa. L'estat de salut de Pujol no és òptim, com correspon a una persona de la seva edat, i la defensa ha presentat un escrit en el qual es detalla que l'expresident té "marcadors d'Alzheimer", com va confirmar el seu fill Oriol Pujol.
Tanmateix, l'expresident de la Generalitat no demana no ser jutjat, sinó seguir el procediment des de casa, de manera telemàtica, sense el desgast físic i mental que suposa desplaçar-se fins a Madrid. L'entorn reitera que no està "fugint" de la justícia, sinó que hi ha una situació física i mental pròpia de tenir 95 anys, a banda que no hi sent bé, com detalla tothom amb qui s'ha reunit. "No és un home inservible. A parer meu, no crec que se'l calgui inhabilitar", va compartir Oriol Pujol en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en què va admetre que l'expresident "no articularia bé per què li passa el que li passa". A vegades, va dir, li costa identificar el nom dels fills o dels néts.
Com arriba la família al judici?
Els fills de Jordi Pujol no són un grup homogeni -tenen trajectòries i caràcters diferents, com passa en totes les famílies nombroses-, i l'aproximació a com afrontar la causa judicial -generada per la confessió del 2014- ha generat, en algun moment, visions contraposades. Es veuran durant el judici? Han influït en les decisions que s'han adoptat sobre la defensa del pare, afectat per problemes de salut? És el mateix que Pujol sigui absolt per decisió del tribunal -és a dir, que sigui declarat innocent després d'onze anys d'instrucció- o bé que sigui exonerat de formar part de la vista oral, com podria passar en cas que la salut de l'expresident obligués a què fos així?
Per respondre aquestes preguntes és clau comprendre què va passar en les setmanes anteriors a la carta de Pujol, en la qual confessava haver tingut diners a l'estranger provinents de la deixa de l'avi Florenci. Mentre anaven sortint informacions sobre les finances de la família a la premsa -en especial al diari El Mundo-, l'expresident es va començar a plantejar la confessió. Artur Mas començava a tenir cada vegada menys paciència amb les novetats, i disposava de menys convenciment sobre les explicacions ofertes a porta tancada per Oriol Pujol, que en aquell moment estava enretirat de la secretaria general de Convergència arran de la imputació pel cas de les ITV.
Va acabar deixant el càrrec definitivament onze dies abans de la confessió, senyal -en aquell moment soterrat- del que s'estava coent a nivell familiar. Bàsicament perquè, en paral·lel, la família al complet ja havia estat demanant assessorament legal per fer pública la deixa. Una qüestió que, com han relatat diverses informacions periodístiques i remarquen diverses fonts consultades per Nació, va derivar en un enfrontament estratègic entre els membres de la família. D'una banda, els qui pensaven -com Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit i el més esquitxat per presumptes males pràctiques- que la carta del pare permetria controlar el timing i l'impacte, també judicial, de la informació.