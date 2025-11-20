Petició inesperada de Javier Cercas a Pedro Sánchez: «Desclassifiqui tot el que hi hagi del 23-F»

Inesperada petició la que ha fet Javier Cercas a Pedro Sánchez. L'escriptor, en el seu to habitual, ha sentenciat que el 23-F està "saturat de mentides" i ha demanat al president del govern espanyol que desclassifiqui "tot el que hi hagi" sobre el cop d'estat. L’acte d'aquest dijous al Congrés ha estat per presentar la sèrie Anatomía de un instante, basada en el llibre de Cercas sobre el cop d'estat, amb la participació de Sánchez. Durant la projecció del primer episodi i les intervencions posteriors, Cercas ha comparat la polarització actual amb la que va precedir el 23-F.
Però Cercas ha aixecat l'atenció de la sala quan ha demanat un minut més del seu discurs: "Vull demanar una cosa al president del govern espanyol, públicament davant de tot el món", ha dit l'escriptor, prometent, fent broma, que avui es portaria bé. Cercas ha dit que el cop d'estat és el "mite fundacional" de la democràcia espanyola i que els mites es construeixen "amb mentides i veritats", però que el 23-F està "saturat de mentides". En aquest sentit, ha recordat que va passar-se deu hores diàries durant quatre anys intentant explicar la veritat. Encara sobre el llibre Anatomía de un instante que va escriure durant aquell temps, ha assegurat que és un document "contra la mentida".
"Sé que es continuen explicant bulos i boles sobre el cop d'estat del 23-F, al Parlament i a totes bandes", ha sentenciat. I és per això que ha demanat "per favor" a Sánchez que desclassifiqui tota la informació sobre el cop d'estat del febrer de 1982: "Sé que no ho pot tot i sé com funcionen les coses, però fins on pugui, desclassifiqui tot el que hi hagi", ha insistit. Cercas ha aclarit que no canviarà res sobre la interpretació del 23-F, perquè és "la veritat que ja sabem", però que es donaria "un instrument menys" a qui diu mentides. La resposta i el to s'han guanyat els aplaudiments i els riures de la sala, inclosos els de Sánchez.
Sánchez elogia el llibre de Cercas
Al seu torn, Sánchez, ha aprofitat l'ocasió per recordar que la democràcia és un "privilegi" que cal "defensar cada dia" de “nostàlgies infundades, interessos econòmics, campanyes de desinformació i abusos de poder”. Segons Sánchez, cinquanta anys després de la mort de Francisco Franco, l’amenaça a la democràcia continua viva, però també roman “el nostre ferm desig de defensar-la davant els que es creuen amb la prerrogativa de tutelar-la o emmordassar-la”.
En aquest marc, ha afirmat que la sèrie ajudarà que els joves que no van viure el cop d'estat del 23-F entenguin que la democràcia "no va ser un accident, ni un automatisme, sinó una conquesta col·lectiva". “Aquesta obra és un pont entre generacions, una manera de transmetre que la llibertat que els joves donen per segura va costar valentia, acords i coratge polític”. També ha destacat la tasca dels periodistes “valents” que van mantenir les seves retransmissions radiofòniques malgrat l’amenaça, “perquè avui vivim temps complexos també per al periodisme”. “Aquesta sèrie ens recorda que hi va haver un instant en què Espanya va decidir avançar, i no retrocedir, i que davant el soroll, va vèncer la democràcia”, ha conclòs.