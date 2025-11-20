Franco va morir el dia 19 de novembre i no el 20, segons dos metges que van tractar-lo

El 20 de novembre de 1975 és la data oficial de la mort del dictador Francisco Franco. Una afirmació estesa entre la societat que contradiuen dos protagonistes de les últimes hores del dictador: el doctor Alfonso Cabeza i el forense Antonio Piga. Asseguren que Franco va morir la nit del 19 de novembre. Ambdós eren a l'hospital on va traspassar el dictador.
El doctor Alfonso Cabeza, en una entrevista al diari digital El Debate, explica que la nit del 19 de novembre de 1975 estava de guàrdia a l'hospital La Paz de Madrid, on Franco estava ingressat. Vora les nou de la nit, un dels zeladors el va avisar que a la planta de dalt hi havia el ministre d'Informació i Turisme, León Herrera, i el ministre de Justícia, Sánchez Ventura. Cabeza va pujar i es va trobar a l'habitació de Franco als ministres i a diversos policies. Allà el van informar que Franco havia mort, i que calia esperar entre cinc i sis hores per a fer diversos tràmits abans de fer públic el traspàs.
És aquí quan apareix Antonio Piga. El forense explica a El País que va arribar a l'hospital de la Paz a les 23:20 i va començar a embalsamar Franco, una operació que segons Piga, va durar dues hores. Segons Cabeza, els tràmits de què parlava la policia van acabar vora les dues de la matinada i ja els van avisar que podien notificar la mort. Cabeza assegura que els alts càrrecs de l'Estat van preferir posar el dia 20 com a data de la mort de Franco per fer-ho coincidir amb la de José Antonio Primo de Rivera, mort el mateix dia de l'any 1936.
Poc després de les quatre de la matinada, el redactor en cap d’Europa Press, Marcelino Martín Arrosagaray, va rebre de cinc fonts diferents la notícia que Franco acabava de morir. Va ser l’agència la primera que va donar la notícia en un comunicat curt: “Franco ha mort”. Sembla que un periodista que feia nit -però no dormia- a la ciutat sanitària La Paz havia vist entrar el cap de la Casa Civil de Franco entorn de les quatre i va avisar els seus caps. Hi va haver irritació en el règim per haver perdut el control de la informació. A les sis del matí, el ministre d’informació, León Herrera, confirmava la notícia.