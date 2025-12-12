La crisi al PSOE sacseja la Moncloa: Yolanda Díaz exigeix a Sánchez un «canvi profund» al govern espanyol

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha llançat aquest divendres un ultimàtum al PSOE i ha dit que cal “un punt i a part” davant dels casos de presumpta corrupció que els afecten. “Cal un canvi absolutament profund en l’equip de govern”, ha dit en una entrevista a La Sexta en una jornada marcada per noves actuacions de l’UCO de la Guàrdia Civil en dependències ministerials.
“Així no es pot continuar. El que està passant és molt greu. Prou ja, el deteriorament és majúscul”, ha afirmat en un context en què els socialistes també es veuen afectats per casos de suposat assetjament sexual per part de càrrecs del partit. “És la corrupció, són els puters, el masclisme, és el cansament, és que no es pot més”, ha reblat.
“No em correspon a mi i soc respectuosa amb les competències del president del govern, però el govern s’ha de reformular de manera radical”, ha manifestat, tot assenyalant que hi ha “responsabilitats polítiques”. Preguntada per si es planteja que Sumar surti de l’executiu si això no passa, ha dit que ells prendran “les decisions que s’hagin de prendre”. “Si jo fos presidenta del govern, estaria compareixent”, ha reconegut.
Segons ha afirmat la també líder de Sumar, cal prendre “mesures immediates, severes i consensuades” per “evitar i prevenir la corrupció”. En aquest sentit, ha recordat també els casos de l’exministre Cristóbal Montoro o la situació de Carlos Mazón. “Tot plegat és un deliri”, ha exposat abans de dir que cal un “punt d’inflexió”. “Neteja absoluta”, ha conclòs.