Agricultura confirma tres positius més de pesta porcina africana i eleva el total a 16

El ministeri d'Agricultura ha informat aquest divendres de tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), que eleven a 16 el total fins ara. El laboratori d'Algete, a Madrid, ha confirmat els positius. Els senglars morts es van trobar en el radi inicial del brot de PPA. Segons el govern espanyol fins ara també s'han analitzat 115 cadàvers més que han donat negatiu. Així mateix, es manté que no hi ha cap cas en les 55 granges del radi de 20 kilòmetres considerat de risc més alt. D'altra banda, el comitè científic del ministeri sobre la PPA ha celebrat la seva primera reunió i ha acordat tenir un primer informe inicial sobre el brot en un mes.
Els serveis veterinaris oficials mantenen les visites i la recollida de mostres en les 55 granges ubicades en el radi de 20 quilòmetres considerat de risc més alt i que es mantenen lliures de la malaltia. Des de les administracions es fa una crida a mantenir un nivell d'alerta alt, amb elevades mesures de bioseguretat en les explotacions i en les poblacions de senglars silvestres.
Pel que fa a la primera reunió del comitè científic sobre la PPA, s'hi ha acordat tenir, en un termini màxim d'un mes i mig, un informe inicial que analitzi les possibles causes de l'entrada del virus, l'evolució i les mesures que s'han pres fins ara per contenir-lo. En la trobada s'ha aprovat el reglament intern de funcionament dels treballs i els sis científics designats, juntament amb la presidència, vicepresidència i secretaria, també hi han abordat els objectius de la tasca encomanada.
Captura de senglars en el segon radi del brot
Els Agents Rurals han intensificat el blindatge del radi de sis quilòmetres des del punt zero de la pesta porcina africana, reforçant les tanques que fins ara eren provisionals i reparant punts de possibles fugues d’animals prop d’autopistes i vies de tren. En total, s’han tancat 54 punts de pas de fauna per evitar que els senglars surtin de la zona infectada, que engloba 14.000 hectàrees.
Un cop fortificat el primer radi, han començat a capturar senglars a la segona corona -la que s’estén fins als 20 quilòmetres- amb gàbies i armes silenciades. En aquesta segona àrea, des que va començar el control fa dues setmanes han trobat més de 200 senglars morts, la majoria per atropellaments, segons ha detallat aquest divendres l’inspector en cap Antoni Mur. La majoria ho han estat per cotxes en carreteres, però també almenys un cas per un tren de FGC.