Junqueras exigeix al PSOE «compromisos ferms» contra la corrupció i l’assetjament

Reacció de Junqueras al Me Too del PSOE . El líder d'ERC ha afirmat que "els que abusen i es corrompen" no poden regenerar la democràcia i ha considerat que la corrupció és "sistèmica i estructural" a l'Estat, "com tantes vegades s'ha demostrat en el PP i el PSOE".
Junqueras ho ha dit en un missatge a les xarxes socials, on ha demanat "fets i compromisos ferms" per democratitzar estaments, "on la democràcia no ha arribat", i també per assetjament sexual i de corrupció. A més, apunta que aturar l'extrema dreta i la dreta extrema és un deure innegociable. "Però no es fa només dient-ho, sinó demostrant que som millors", conclou.
Allau de dimissions
La secretaria d’Igualtat del PSdeG, Sílvia Fraga, ha sigut l'última a deixar el seu càrrec. Ho va fer divendres durant la reunió de l’Executiva Nacional dels socialistes gallecs. La dimissió arriba després que es fes públic la denúncia per assetjament sexual de diverses dones a l'ara expresident de la Diputació de Lugo i alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. Fraga ha expressat el seu malestar amb la gestió que ha fet el seu partit del cas, també perquè no li van consultar el contingut del primer comunicat del PSdeG sobre la denúncia contra Tomé.
Durant la setmana també ha dimitit l'alcalde de Belalcázar (Còrdova), Francisco Luis Fernández. Se suma al cas del ja exdiputat socialista al Congrés Francisco Salazar i membre de l'executiva del partit a Andalusia, acusat també d'assetjament sexual. El PSOE va destituïr la seva mà dreta, Antonio Hernández, per presumptament encobrir-lo.
D'altra banda, dijous a la nit el senador i membre de l'Executiva Federal socialista Javier Izquierdo va anunciar aquest que renuncia als càrrecs públics i orgànics del PSOE després que informacions periodístiques el vinculin amb les denúncies de comportament masclistes i assetjament envers les dones.