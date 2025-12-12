El malestar de les dones del PSOE es cobra una nova dimissió

La secretaria d’Igualtat del PSdeG, Sílvia Fraga, ha deixat el seu càrrec aquest divendres durant la reunió de l’Executiva Nacional dels socialistes gallecs. La dimissió arriba després que es fes públic la denúncia per assetjament sexual de diverses dones a l'ara expresident de la Diputació de Lugo i alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. Fraga ha expressat el seu malestar amb la gestió que ha fet el seu partit del cas, també perquè no li van consultar el contingut del primer comunicat del PSdeG sobre la denúncia contra Tomé.
Fins ara, el secretari general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, havia defensat que no tenien constància d'aquesta situació, però aquest divendres a la tarda ha confessat que a l’octubre, una persona li va traslladar els fets atribuïts a Tomé, tot i que no hi ha hagut denúncia oficial fins ara. Besteiro defensa la manera com el partit va actuar i expressa que era una informació que també coneixien la seva número dos en el PSdeG, Lara Méndez, i la secretaria d'Oganizació del partit en Lugo, Pilar García. Besteiro va parlar sobre les acusacions amb Tomé, qui va negar-ho tot.
Aquest mateix dijous s'havia reunit la Comissió d'Igualtat del PSdeG, amb Fraga al capdavant i en la qual també va participar Méndez, per a abordar la gestió del cas i aprovar un manifest en el qual reclamaven més garanties internes enfront de conductes masclistes. Tot i això, durant la reunió de l'Executiva Nacional, després de la qual ha comparegut Besteiro, per a donar compte de la gestió de l'ocorregut en les últimes 54 hores, Fraga ha comunicat que dimiteix com a secretària d'Igualtat.
Fonts presencials en la reunió han assenyalat que la dirigent socialista va assegurar que abandonava perquè "li van quedar moltes coses per barallar". Va agrair que se'l convida a formar part dels òrgans de direcció i va traslladar que "sempre va treballar amb autonomia", un fet que a vegades li va fer sentir-se aïllada i fora del nucli dur.
Tomé ha renunciat a la presidència de la Diputació de Lugo i ha sigut el PSOE qui li ha suspès la militància i li va exigir que deixés l’acta de diputat. Diverses dones l’acusen de tocaments, comentaris inadequats i propostes d’ascens laboral a canvi de favors sexuals. Tot i negar-ho, aquest divendres ha formalitzat la dimissió, si bé continuarà com a president en funcions fins al 30 de desembre.
“No és compatible ser socialista amb ser masclista”
Les responsables d’Igualtat del PSOE s'han reunit aquest divendres arran de les denúncies per conductes d’assetjament que han sortit els últims dies en diferents regions socialistes. La secretària d’Igualtat del partit, Pilar Bernabé, ha subratllat que els episodis coneguts recentment representen un punt d’inflexió dins l’organització. “No és compatible ser socialista amb ser masclista”, ha afirmat als mitjans. Bernabé ha destacat el valor de les dones que han denunciat els casos d'assetjament dins del partit i ha expressat que encapçalen un "canvi de consciència en l'organització i la societat". Quant a mesures concretes, ha expressat que són necessaris recursos formatius tant pels "companys com per les companyes del partit".
En relació amb els nous casos que han sortit a la llum aquest mateix divendres, que impliquen dirigents de València i de Còrdova, Bernabé ha remarcat que la qüestió no és el nombre de situacions detectades, sinó la resposta del partit. "El partit està actuant i continuarà actuant", ha dit Bernabè.