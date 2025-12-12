El desacord entre el PP i Vox pels pressupostos envia l'Aragó a eleccions anticipades

Noves eleccions a la vista. El president del govern de l'Aragó, Jorge Azcón, i el portaveu de Vox a les Corts aragoneses, Alejandro Nolasco, no han arribat a un acord per aprovar els pressupostos del 2026. Com a resultat, l'Aragó celebrarà eleccions avançades les primeres setmanes de l'any vinent, previsiblement el 8 de febrer. Serà el primer avançament electoral de l'Aragó en un procés que es podria posar en marxa dilluns que ve quan el president Azcón proposi la dissolució de les Corts. La convocatòria es publicaria l'endemà de l'anunci al Butlletí Oficial d'Aragó, cosa que activarà un mecanisme electoral que estableix la cita amb els comicis 54 dies després, el diumenge 8 de febrer. Cal recordar que el mateix desacord entre els populars i l'extrema dreta ja ha anticipat els comicis d'Extremadura, que se celebren el 21 de desembre.\r\n