Junts insta ERC a aprofitar la «debilitat» de Sánchez per forçar-lo a fer concessions amb Catalunya

La líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha interpel·lat directament a ERC per aprofitar la "debilitat" del govern espanyol per forçar-lo a fer concessions amb Catalunya. En una entrevista a Ràdio 4 - RTVE aquest divendres, Nogueras ha reclamat una entesa entre els diputats juntaires i els republicans per convertir la "divisió" de l'executiu de Pedro Sánchez en una "fortalesa", ara que el PSOE es troba immers en plena crisi del cas Koldo i els casos interns d'assetjament sexual.
Els republicans han contestat mitjançant el portaveu adjunt, Isaac Albert, que els ha donat la "benvinguda a la defensa de Catalunya" i ha reiterat: "Com més siguem, més forts serem en la negociació". En un missatge a la xarxa social X, ha convidat Junts a sumar-se a les negociacions en matèria de finançament i de Rodalies, però ha reblat que ERC vol "aprofitar abans que canviïn d'opinió en 24 hores".
Amb tot, Nogueras ha justificat el "no" de Junts als objectius de dèficit presentats per la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, perquè considera que els venia el projecte "com si tenir mil milions d'euros més per a Catalunya fos 'la gran cosa'". En aquest sentit, ha advertit que en pertocarien més de vuit mil milions: "És una pastanaga més". Sense sostre de despesa, ha dit, no hi haurà els vots per aprovar uns nous pressupostos a l'Estat. A més, ha acusat Montero de pensar més en les eleccions andaluses que en la ciutadania de Catalunya.
El ple del Congrés va rebutjar aquest dijous per segona vegada els objectius de dèficit del govern espanyol per al període 2026-2028 amb els vots contraris de PP, Vox, Junts i UPN. Una derrota anunciada de l’executiu espanyol, que ha portat a la cambra els mateixos objectius que ja van caure el 27 de novembre, però que així compleix el tràmit que li permet aprovar uns pressupostos generals de l'Estat per al 2026.
Després de la votació, el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, va publicar un missatge a la xarxa X per criticar el vot en contra dels juntaires: "Li demano a Junts que deixi de fer mal a Catalunya", va reblar. Nogueras ha respost que canviarien "moltes coses" si dediqués l'energia a exigir a l'Estat el que pertany a la ciutadania de Catalunya, en comptes d'"insultar" Junts.
"No estem parlant amb Zapatero"
Nogueras també ha celebrat que Sánchez hagi reconegut els incompliments amb Junts i ha apuntat que això obre la porta a "una manera diferent de relacionar-se amb el govern espanyol". Si bé, ha negat "absolutament" que estigui en contacte amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, com publica El Mundo aquest divendres. El diari assegura que tots dos mantenen "converses discretes" per buscar la "reconciliació" amb Sánchez, però Nogueras assegura que no parla ni amb Zapatero ni amb ningú del PSOE: "No tenim relació, no estem negociant", ha reblat.