L'Ajuntament de Palma declararà Pedro Sánchez persona non grata

L'Ajuntament de Palma declararà el president del Govern, Pedro Sánchez, persona non grata. La iniciativa encapçalada per Vox i amb el suport del PP s'ha votat aquest dijous a la Comissió de Serveis a la Ciutadania. La resta de grups hi han votat en contra. A més, s'ha exigit la dimissió del president del govern espanyol i s'ha demanat que convoqui eleccions.
Segons Vox, Sánchez "ha aconseguit eliminar políticament tot aquell que pogués fer-li la més mínima ombra en el partit per modelar-lo al seu gust". En aquest sentit, la moció critica el “control” dels mitjans de comunicació i la “limitació” dels drets dels ciutadans. A més, s'acusa el president del Govern de dur a terme una política exterior "contrària als interessos espanyols sense ni tan sols passar pel legislatiu". "Espanya ha desaparegut de l'esfera internacional democràtica i està situada amb els narcocomunistes bolivarians", apunta el text.
Igualment, retreu el "control del sanxisme" de totes les institucions estatals i acusa Sánchez d'haver "fragilitzat l'Estat" des que governa. "Tots els espanyols que sostenim la democràcia, la Constitució i la nostra monarquia parlamentària estem obligats a fer l'esforç reivindicatiu més gran dient que és hora de fer fora del Govern aquest menyspreable personatge", subratlla la moció.
Un general, impulsor de la mesura
La proposta se sustenta sobre un text de Fulgencio Coll, portaveu de Vox a Palma i exgeneral. El text -Pedro Sánchez, un problema per a la seguretat nacional- parla d'una “patologia democràtica”, subratllant que Espanya “està políticament malalta des de fa anys” i fent referència també al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero de 2004.
Fulgencio Coll és un militar que va ser el cap de l'Estat Major de l'Excèrcit de Terra entre 2008 i 2012. El 2018 va passar a formar part de Vox a partir de la coalició Actua-Vox. Coll és fill del general d'infanteria i procurador en les Corts franquistes, Fulgencio Coll de Sant Simón, i net de Juan Coll Fuster, alcalde de Palma. Va ingressar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa el 1966, aconseguint el càrrec de tinent el 1970.