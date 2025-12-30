Els Comuns exigeixen duplicar els municipis en el Pla de Barris per aprovar els pressupostos d'Illa

Els Comuns volen que el Govern dupliqui els barris beneficiats pel Pla de Barris el 2026, per tal que passin de 20 a 40, com a condició principal per aprovar els pressupostos. En una entrevista a l'ACN, el portaveu parlamentari, David Cid, ha explicat que així ho reclamaran durant la negociació dels comptes i ha argumentat que cal multiplicar els recursos. Tanmateix, ha descartat l'entrada del seu partit a l'executiu aquesta legislatura, tot i que ha assegurat que hi ha qüestions en matèria d'habitatge que només s'aconseguiran amb els Comuns al Govern. En aquest sentit, Cid ha criticat que Salvador Illa no hagi aplicat encara cap multa amb el règim sancionador en matèria d'habitatge i ha assegurat que, si Jéssica Albiach fos la consellera, ja s'haurien produït les primeres sancions.
Els Comuns esperen que el gener serveixi per desencallar el finançament singular i les carpetes pendents que el Govern té en matèria d'habitatge. Si és així, i es compleixen els pronòstics, el grup que lideren Albiach i Cid podria començar a mantenir uns primers contactes amb l'executiu de cara als pressupostos de la Generalitat per al 2026. Cid ha argumentat que cal que el Pla de Barris no sigui una mera "operació cosmètica" i confia que, si s'engega la negociació pressupostària, l'executiu socialista contempli aquesta petició. De fet, ha explicat que ja hi ha hagut unes primeres converses en aquesta línia.
En aquesta negociació, els Comuns esperen una nova reunió de seguiment dels acords signats amb el Govern per valorar si hi ha un compliment prou satisfactori per negociar els comptes del 2026. El règim sancionador d'habitatge i les classes de reforç escolar són les principals assignatures pendents i els mesos de gener i febrer han de ser decisius per enllestir aquestes qüestions, ha insistit Cid.
L'habitatge, el principal camp de batalla dels Comuns
Cid creu que és possible encetar les converses pels comptes a principis d'any, tot i que remarca que això depèn del Govern i del compliment dels acords vigents. Així, el portaveu del grup parlamentari dels Comuns ha insistit que cal fer complir la llei d'habitatge a Catalunya, tot i que ha lamentat que li sembla que "s'acabarà de construir la Sagrada Família" abans que arri la primera multa del Govern a qui se salta la normativa. En aquest sentit, els Comuns alerten que és "extremadament incomprensible" que encara no s'hagi aplicat el règim sancionador, creat a finals de gener del 2025.
A més, Cid ha remarcat que la seva formació desconeix de quants inspectors consta el cos que ha de vetllar pel compliment del topall al lloguer. Sigui com sigui, el dirigent dels Comuns ha reiterat que Catalunya necessita uns nous pressupostos, i que seria un "fracàs" que el Govern no els pogués aprovar, ja que troba inviable tirar un any més de nous suplements de crèdit.
Cid avisa Junts pel nou model de finançament: "Ha d'estar a l'altura"
Cid també ha celebrat que el nou model de finançament vagi en la "bona direcció". El portaveu dels Comuns creu que el gener es pot desencallar el pacte que permeti augmentar els recursos que gestiona i recapta la Generalitat i que el creixement pot ser "molt important", alhora que confia que, amb el nou finançament, hi hagi ordinalitat, tal com assegura la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Així mateix, Cid ha demanat que Junts estigui "a l'altura" i decideixi si vota pensant en Catalunya o en la confrontació amb el Govern. "No es pot posar del costat del mentider d'Alberto Núñez Feijóo o de Santiago Abascal", ha advertit.