Laia Estrada dimiteix com a diputada de la CUP per «discrepàncies polítiques»

Laia Estrada ha dimitit com a diputada de la CUP al Parlament per "discrepàncies polítiques". Segons ha explicat el partit en un comunicat, la decisió va ser traslladada dimarts als òrgans de direcció corresponents. La sortida d'Estrada, que va ser cap de llista a les passades eleccions i era un dels lideratges més visibles -juntament amb Laure Vega- obre una crisi a la formació, que tot just fa uns dies donava detalls de la reforma interna del partit.

El secretariat nacional li ha volgut agrair la feina feta fins ara. Fa tot just unes setmanes, Estrada encara concedia entrevistes com a una de les veus destacades del partit per explicar la nova orientació que vol prendre l'organització, un cop enllestit el Procés de Garbí. Aquest mateix dimecres, encara ha fet les preguntes corresponents al president, Salvador Illa, en la darrera sessió de control del curs polític. El relleu es farà efectiu al setembre i el seu lloc l'ocuparà Xavier Pellicer, que ja va ser diputat la passada legislatura.

Estrada havia anat guanyant pes polític i rellevància pública els darrers anys fins al punt de convertir-se en la cap de files de la formació anticapitalista en unes eleccions catalanes. Amb un perfil esculpit els darrers anys al Parlament, centrat en la defensa dels serveis públics i l'intent per mantenir l'autodeterminació en el debat polític català, Estrada havia consolidat un recorregut institucional que s'havia iniciat a l'Ajuntament de Tarragona, on va ser regidora i, des d'allà, va destapar el cas Inipro d'irregularitats de l'exalcalde Josep Félix Ballesteros, del PSC.

