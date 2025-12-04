Illa tanca el viatge a Mèxic reivindicant la democràcia i la lluita contra les desigualtats

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat el viatge institucional a Mèxic reivindicant la democràcia i fent una crida a combatre les desigualtats durant una conferència a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Davant una cinquantena de persones, Illa ha alertat del perill que suposen els extremismes per a la democràcia i demana no resignar-se: "Ens hem de convèncer que es poden reduir les desigualtats i la millor manera és generar prosperitat econòmica i aplicar polítiques públiques que garanteixin que això es reparteix". El president tanca així un viatge del qual en fa un balanç positiu en l'objectiu de reforçar els llaços comercials amb Llatinoamèrica.
Salvador Illa assegura que ha viscut una setmana "plena d'emocions" a Mèxic, des dels actes de memòria als exiliats, la presència de Barcelona a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara o els diferents acords comercials i econòmics amb l'estat de Jalisco, amb la supercomputació o l'inici d'un nou vol directe amb Ciutat de Mèxic. Tot plegat genera un context de "prosperitat" que per a Illa és determinant per assolir més "maduresa democràtica" i "dinamisme econòmic" com a eines clau per combatre els extremismes: "Cal més ambició en la defensa de la democràcia. Mai l'ésser humà ha acumulat tant coneixement i poder per modelar el futur".
El president ha fet valdre el paper de les polítiques públiques en aquesta croada i des de la Universitat de Mèxic ha reivindicat l'educació pública com a ascensor social enfront "la privada per a qui se la pugui pagar". També ha destacat la potència del Barcelona Supercomputing Center com a exemple de la duma d'esforços de les administracions.
La gestió de la pesta porcina africana
Illa torna aquest dijous de Mèxic i arribarà a Barcelona ja divendres. Només aterrar preveu visitar el centre de comandament avançat de contenció de la pesta porcina africana a la finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Justament l'absència del president durant l'esclat de la crisi li ha valgut les crítiques de l'oposició.
Des de la distància, el president ha seguit l'evolució del brot de manera telemàtica, amb connexions diàries amb els consellers Òscar Ordeig, Núria Parlon i Albert Dalmau. Des de Mèxic, Illa també ha aprofitat per defensar el sector carni català, reivindicar la gestió de la crisi i enviar un missatge de tranquil·litat davant el veto a les exportacions.