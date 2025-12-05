05 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El conseller Ordeig confirma que el percentatge de positius de pesta porcina «ha baixat una barbaritat»

  • El conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, en una roda de premsa -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de desembre de 2025 a les 10:04

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha confirmat que el percentatge de positius de pesta porcina africana (PPA) que es detecten entre els cadàvers de senglars recollits “ha baixat una barbaritat”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ordeig ha defensat que s’està fent “el que toca” per tal d’evitar la propagació. El conseller també ha assegurat que sí que tenen autorització per eliminar senglars de forma controlada, des d’un punt alçat i amb silenciador al segon radi de 6 a 20 quilòmetres del focus, però no al primer per no espantar-los. D'altra banda, sobre la reunió amb la Comissió Europea, ha assenyalat que els "va anar molt bé que vingués" i que els van dir "que els països que millor ho han fet ho havien fet així".

Et pot interessar