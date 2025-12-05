El conseller Ordeig confirma que el percentatge de positius de pesta porcina «ha baixat una barbaritat»

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha confirmat que el percentatge de positius de pesta porcina africana (PPA) que es detecten entre els cadàvers de senglars recollits “ha baixat una barbaritat”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ordeig ha defensat que s’està fent “el que toca” per tal d’evitar la propagació. El conseller també ha assegurat que sí que tenen autorització per eliminar senglars de forma controlada, des d’un punt alçat i amb silenciador al segon radi de 6 a 20 quilòmetres del focus, però no al primer per no espantar-los. D'altra banda, sobre la reunió amb la Comissió Europea, ha assenyalat que els "va anar molt bé que vingués" i que els van dir "que els països que millor ho han fet ho havien fet així".\r\n