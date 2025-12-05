Junts descarta acords amb Aliança Catalana al Parlament: «Són clarament xenòfobs i racistes»

Junts no entrarà en acords amb Aliança Catalana al Parlament. Així ho ha anunciat el portaveu del partit a la cambra catalana, Salvador Vergés, que en una entrevista a Catalunya Ràdio ha descartat votar a favor de propostes de la formació de Sílvia Orriols al Parlament. "Es fa molt difícil poder votar res quan el partit està liderat per una persona i una cúpula que són clarament xenòfobs i racistes", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Vergés ha afegit que coneix bé la formació d'Orriols perquè la seva família ve de Ripoll. "Davant aquestes actituds que contravenen totalment l'humanisme del catalanisme polític, nosaltres no podem pactar amb aquesta gent", ha afegit.
Vergés també s'ha pronunciat sobre el cordó sanitari a l'extrema dreta al Parlament. El portaveu de Junts considera que aquesta estratègia no ha funcionat enlloc d'Europa i ha apostat per "confrontar" Aliança Catalana amb els posicionaments polítics. Per contra, Vergés ha criticat que és Junts qui és víctima d'aquest cordó sanitari: "El PSC és especialista a aplicar-nos cordons sanitaris", ha sentenciat. Com han denunciat els independentistes en més d'una ocasió, el portaveu de Junts assegura que els socialistes s'alien amb ERC, els Comuns i la CUP per una banda, i quan cal s'agafen a PP i Vox per l'altra.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ja havia dit després de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que hi ha unes "línies vermelles" del seu partit que Aliança traspassava. Ara bé, Turull no va voler matisar si entraria amb pactes amb el partit d'Orriols i es va reservar la decisió per a després de les eleccions municipals. En tot cas, el partit expressa públicament i també en privat que l'estratègia contra Aliança Catalana ha de ser de confrontació oberta. Els dirigents de la formació també defensen influir en els debats que planteja l'extrema dreta, però des de posicionaments propis, posant com a exemples la seguretat, la immigració o la multireincidència -que avança al Congrés de la mà de PSOE i PP-.
Canvis al grup parlamentari de Junts
Sobres els canvis al grup parlamentari de Junts, Vergés els ha vinculat a la voluntat de preparar-se per al "nou escenari" que podria donar-se amb el retorn a Catalunya del líder del partit, Carles Puigdemont. En la mateixa línia, ha assegurat que els canvis a dins del grup "no són de ruptura" ni volen dir que el que s'ha fet fins ara estigui malament. "Són canvis que responen a una evolució orgànica i natural del partit. Sempre hi ha uns relleus", ha dit. Vergés és el portaveu de Junts al Parlament des del 17 de novembre, quan el partit va rellevar Albert Batet per situar Mònica Sales de presidenta i va deixar vacant la plaça de portaveu.
Pel que fa al retorn de Puigdemont, Vergés ha admès que el posicionament de l'advocat de l'estat del TJUE respecte a l'amnistia els ha animat: "dona sentit a la lluita que hem fet a l'exili". Així i tot, ha evitat respondre quin paper ha de tenir Puigdemont quan torni a Catalunya i l'ha deixat a les seves mans. Els dirigents del partit també consideren que el retorn de l'expresident pot suposar un "sacseig" que els permeti recuperar forces a les enquestes i minvar l'auge de l'extrema dreta independentista.