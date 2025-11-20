El PSC es compromet a regular la compra especulativa d'habitatge

El Parlament ha instat el Govern a presentar propostes per regular la compra especulativa d'habitatge durant el primer trimestre del 2026. La moció ha estat un acord entre ERC i la CUP, que havien presentat dues mocions sobre habitatge, i el PSC, que les ha esmenat, i els tres grups han acabat acordant un mateix text. El punt ha rebut el suport, també, dels Comuns, mentre que Junts s'hi ha abstingut. Concretament, el text demana a l'executiu que a principis de l'any presenti "diferents alternatives, estratègiques, normatives i programàtiques, per garantir l'accés a l'habitatge" i per "regular" la compra d'habitatges amb finalitats especulatives. A més, explicita que aquest procés s'ha de fer "amb diàleg amb els grups parlamentaris". Paral·lelament, la moció que s'ha aprovat -que consta d'un únic punt- també demana a l'executiu que, abans que acabi el 2025, presenti les conclusions de les avaluacions que està fent sobre la regulació de l'especulació immobiliària.\r\n