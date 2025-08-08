Puigdemont, un any després del retorn efímer: «Calia posar en evidència una anomalia democràtica greu»

Avui fa un any de la investidura de Salvador Illa, i també un any del retorn efímer de Carles Puigdemont a Catalunya. En una extensa piulada a "X", l'expresident ha volgut posar en valor aquella jornada, carregada de risc i d'incertesa. "Calia posar en evidència una anomalia democràtica greu", ha afirmat, perquè l'ordre de detenció del Tribunal Suprem li impedia ocupar el seu escó i, alhora, hi havia una llei d'amnistia en vigor que la sala penal encara es resisteix a aplicar.
Puigdemont ha insistit que la seva intenció era accedir al Parlament "al marge del que després hauria pogut passar". Un cop constatat que no podria fer-ho, va optar per tornar a marxar. "Qualsevol intent hauria equivalgut a un lliurament voluntari, cosa que no ha estat mai en cap de les meves previsions i intencions en aquests gairebé vuit anys d'exili", ha dit. "Si l'Estat espanyol creia que tenia el deure d'impedir el meu accés al Parlament, jo tenia el deure d'intentar evitar la meva detenció", ha afegit.
L'expresident ha criticat l'actitud "colpista" del Suprem per no voler aplicar l'amnistia, i també la "passivitat" de Pedro Sánchez. Un altre dels motius, precisament, de l'operació d'ara fa un any era posar en entredit la "normalitat" que proclamava, ja com a candidat, Salvador Illa, que Puigdemont considera que és una "estratègia més profunda de desnacionalitzar Catalunya". "Era conscient de l'enorme risc i l'elevada probabilitat d'acabar detingut i enviat a Madrid", admet, i assegura que, si hagués passat, avui encara seria a la presó.
Puigdemont ha agraït la feina als ideòlegs d'aquella operació d'escapisme, i també als milers de ciutadans que hi van col·laborar de manera conscient o inconscient. "Es tractava de trencar els plans repressors que els espanyols tenen preparats per a nosaltres", ha dit, i ha fet una crida a "mantenir la posició". "Si ells em volen tancat i inhabilitat, el meu deure és intentar fer exactament el contrari", ha dit. Un any després, l'expresident continua en el mateix punt: pendent de l'aplicació de l'amnistia i que decaigui l'ordre de detenció que continua vigent.