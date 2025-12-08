Nou incendi per a Pedro Sánchez: acomiada la mà dreta del polèmic Paco Salazar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destituït l'assessor de la Moncloa Antonio Hernández. Havia estat mà dreta de Francisco Salazar, un alt càrrec de Presidència esquitxat per les denúncies de membres del PSOE que asseguren que els hauria fet comentaris sexuals inadequats. Segons ha publicat aquest diumenge elDiario.es, el cessament ha estat comunicat aquest diumenge i es formalitzarà dimarts al Consell de Ministres. Hernández era el director de Coordinació Política del gabinet de Sánchez i segons el mateix digital havia protegit Salazar davant de les primeres denúncies de mal comportament.
Segons han confirmat fonts governamentals a Europa Press, es tracta d'un cessament acordat o compartit entre la Moncloa i Hernández. Aquestes mateixes fonts han precisat que Hernández, des que va tenir coneixement de la situació de l'exassessor, "va entendre que no era sostenible" i que, des de la Moncloa, en conèixer els fets s'ha actuat "amb contundència, com sempre".
Dones que treballaven per a Salazar van denunciar comportaments inadequats d'aquest als canals interns de denúncia de Ferraz. Hernández va ser esmentat per les denunciants com a presumpte "còmplice" i "encobridor" de les conductes de l'exdirigent socialista contra dones treballadores del partit. El que va ser mà dreta de Salazar a la Moncloa nega els fets, però "entén que s'ha d'apartar pel bé del Govern". Així mateix, renuncia a les seves responsabilitats al PSOE d'Andalusia.
L'acte d'aquest dissabte pel 47è aniversari de la Constitució ja va estar marcat pel cas Salazar. El president espanyol va recordar que el PSOE ha activat un protocol antiassetjament des del mes de maig, quan van aparèixer les primeres informacions sobre aquest cas. Sánchez va defensar que la seva formació ha actuat amb “celeritat” i va mostrar “tot el suport” a les denunciants anònimes, a les que va animar a anar a la Fiscalia.
Al seu torn, Alberto Núñez Feijóo va carregar contra "la hipocresia de les polítiques d'igualtat del govern del PSOE". "Sánchez ha estat sis anys convivint amb Salazar a la Moncloa, i hauria de tenir coneixement de les seves actituds masclistes i punibles", va criticar el líder del PP. "Com sempre, doncs, ho sabia i ho va tapar", ha afegit. "La hipocresia és una pràctica generalitzada al govern espanyol, es veu. Ja que defensen la Constitució, mentre pacten amb qui la volen destruir", ha conclòs Feijóo.